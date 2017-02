§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaginął, gdy jeszcze nie może być wydane orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego – stanowi prawomocne postanowienie prokuratora do spraw wojskowych wydane w tej sprawie.”;

2) w § 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie – do sądu, który zastosował ten środek zapobiegawczy, oraz do prokuratora do spraw wojskowych, w którego dyspozycji przebywa tymczasowo aresztowany żołnierz;”;

3) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Dowódca jednostki wojskowej, który wykonał decyzję (rozkaz personalny) o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej:

1) zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, informując o dacie zwolnienia i adresie zamieszkania zwalnianego żołnierza;

2) składa meldunek do bezpośredniego przełożonego o realizacji zwolnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy.”;

4) uchyla się § 33.