§ 2.

1. Opłata, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy, wynosi 850 zł.

2. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie, wniesiona opłata jest zwracana na wniosek osoby składającej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wniesioną opłatę zwraca się osobie, o której mowa w ust. 2, na wskazany rachunek bankowy.