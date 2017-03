§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (Dz. U. poz. 266 oraz z 2011 r. poz. 96) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych” zastępuje się wyrazami „Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej”.