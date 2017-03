§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1340, z 2006 r. poz. 1086, z 2010 r. poz. 1294 oraz z 2014 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Służby Celno-Skarbowej”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów albo chorążych, jeżeli:

1) wykazuje się wskazanymi w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacjami o charakterze ogólnym uzasadniającymi możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie, potwierdzonymi praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej, oraz wykazuje się co najmniej jedną spośród wymienionych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym lub

2) wykazuje się wskazanymi w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacjami o charakterze ogólnym uzasadniającymi możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie oraz co najmniej 4-letnią praktyką zawodową związaną z wykorzystaniem co najmniej jednej spośród wymienionych w części III załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym.

2. Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy absolwenta uczelni wojskowej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:

1) bezpośrednio po ukończeniu nauki w uczelni wojskowej albo

2) w okresie do lat 3 od ukończenia nauki w uczelni wojskowej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

3. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy w korpusie podoficerów spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie podoficerów, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż 2 lata.

4. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.

5. Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.