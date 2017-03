§ 2.

1. Delegując prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa – Prokurator Generalny, a w przypadku prokuratora do spraw wojskowych będącego żołnierzem zawodowym – Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa, stosownie do powierzonych obowiązków lub funkcji, stawkę dodatku zagranicznego przysługującego prokuratorowi delegowanemu od dnia podjęcia pełnienia tych obowiązków lub funkcji do dnia zakończenia ich pełnienia, w tym za czas urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek zagraniczny określa się jako należność miesięczną stanowiącą wielokrotność dodatku zagranicznego bazowego ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476).

3. Stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 5,0. Dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 części pełnej kwoty dodatku zagranicznego.

4. Dodatek zagraniczny wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

5. Dodatek zagraniczny, na pisemny wniosek prokuratora delegowanego, wypłaca się:

1) w złotych – na wskazany rachunek bankowy w kraju;

2) w euro lub w dolarach amerykańskich – na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju.

6. Wysokość dodatku zagranicznego wypłacanego w złotych lub dolarach amerykańskich ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który dodatek zagraniczny przysługuje.

7. W przypadku gdy dodatek zagraniczny jest przekazywany na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju, koszty opłat bankowych ponosi prokurator delegowany.

8. Wypłata pierwszego dodatku następuje niezwłocznie po podjęciu przez prokuratora delegowanego obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. Na pisemny wniosek prokuratora delegowanego dodatek może być wypłacony również w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu z kraju. W takim przypadku dodatek jest wypłacany wyłącznie w złotych.

9. W przypadku śmierci prokuratora delegowanego dodatek zagraniczny wypłacony za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć, nie podlega zwrotowi.