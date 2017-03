§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza (Dz. U. poz. 288 oraz z 2015 r. poz. 363 i 772) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Formularz umożliwia złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz:

1) zaznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”:

a) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym,

b) elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”,

c) granic zalesionego gruntu,

d) części działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku – w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

– pkt 3 rozporządzenia rolnośrodowiskowego w brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca 2013 r.,

– pkt 4 lub 5 rozporządzenia rolnośrodowiskowego,

e) miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. – w przypadku realizacji wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego;

2) oznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w pkt 1, działek rolnych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, mogą zostać złożone za pomocą formularza po nadaniu wnioskodawcy kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, zwanego dalej „kodem dostępu”.

2. Kod dostępu jest generowany automatycznie po złożeniu przez wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, wniosku o jego nadanie. Formularz wniosku o nadanie kodu dostępu jest sporządzony i udostępniony przez Agencję na jej stronie internetowej.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca podaje:

1) numer identyfikacyjny producenta nadawany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5), który stanowi jednocześnie jego login do systemu teleinformatycznego Agencji;

2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, Agencja nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, wnioskodawca wpisuje cyfrę zero.”;

3) uchyla się § 6;

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, uniemożliwiony w przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku utraty kodu dostępu, można uzyskać po nadaniu nowego kodu dostępu uzyskanego po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1:

– wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”,

– w pkt 1 w lit. b wyraz „bezpiecznym” zastępuje się wyrazem „zaawansowanym”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza, dokumenty te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.”.