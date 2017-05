§ 5.

Owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1–16.3, 16.4 lit. a, b i c oraz pkt 16.5 spełniają następujące wymagania specjalne:

1) w świadectwie fitosanitarnym, w które zostały zaopatrzone owoce cytrusowe, w rubryce „dodatkowa deklaracja”:

a) została zawarta informacja o tym, że:

– na polu, na którym były uprawiane owoce cytrusowe, w odpowiednim terminie wykonywano zabiegi zwalczające organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

– w wyniku urzędowej kontroli wizualnej przeprowadzonej podczas pakowania owoców cytrusowych na tych owocach nie zaobserwowano objawów występowania organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

b) została zawarta informacja o treści: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”,

c) został podany numer wpisu do rejestru miejsca produkcji owoców cytrusowych,

d) zostały podane numery identyfikacyjne opakowań zbiorczych i niepowtarzalne numery etykiet na opakowaniach jednostkowych;

2) miejsce produkcji owoców cytrusowych zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju;

3) owoce cytrusowe zostały zapakowane do opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych;

4) na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zbiorczych została umieszczona etykieta zawierająca:

a) niepowtarzalny numer każdego opakowania jednostkowego,

b) wagę owoców cytrusowych,

c) informację o treści: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”;

5) w rejestrze prowadzonym przez służbę ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju została zawarta informacja o przemieszczaniu owoców cytrusowych z miejsca produkcji do miejsca ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.