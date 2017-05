§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d skreśla się wyrazy „lub Krajowego Rejestru Sądowego”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).”,

c) w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pomocy nie przyznaje się podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Pomoc przyznaje się na operację:

1) związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)), albo

2) związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, inną niż wymieniona w pkt 1.

2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może ubiegać się o pomoc wyłącznie na operację w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2.

3. Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, o ile podmiot ten takie kwalifikacje posiada – w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2,”,

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) zaprzestanie chowu i hodowli świń – w przypadku operacji, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;”;

4) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się świń, jeżeli pomoc przyznaje się na operację w zakresie wskazanym w § 2a ust. 1 pkt 1.”;

5) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie:

1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) rodzaju operacji, zgodnie z § 2a ust. 1 pkt 1 lub 2, dla której będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji i celów;”,

– uchyla się pkt 9,

b) w ust. 2:

– w pkt 4 po wyrazie „ubezpieczenia” dodaje się wyrazy „lub zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zakresie tego ubezpieczenia”,

– pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie poprzedzających go 2 lat – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie wypełnił oświadczenia o pomocy de minimis we wniosku o przyznanie pomocy;

7) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 6 – w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2;

8) numer księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja;”,

– w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o:

a) wyrażeniu zgody na realizację operacji w zakresie wskazanym w § 2a ust. 1 pkt 1,

b) niepodejmowaniu chowu lub hodowli świń w gospodarstwie, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy beneficjentowi.”;

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru dla:

1) województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw – w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;

2) poszczególnych województw – w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku naboru ogłaszanego dla operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:”,

– w pkt 2 po wyrazie „pomocy” dodaje się wyrazy „w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością, albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością”,

– uchyla się pkt 3,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

a) powyżej 15 sztuk – przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk – przyznaje się 2 punkty,

c) co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk – przyznaje się 1 punkt.”,

– uchyla się pkt 6,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. O kolejności przysługiwania pomocy na operacje, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem – przyznaje się 2 punkty;

2) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 – przyznaje się 1 punkt;

3) określonych w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 i 2a, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie, a w przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a – również dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”,

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 2 pkt 5a, ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Średnią roczną liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”;

8) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz – w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 – po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informacje w tym zakresie oraz każdą aktualizację tej informacji.

2. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie:

1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach;

2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 4 punkty;

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 4 punkty.

3. Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.”;

9) w § 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2a”;

10) w § 13 w ust. 2:

a) w pkt 2 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;”,

b) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;”,

c) w pkt 4 po wyrazie „rolników” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych”,

d) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) zaprzestania chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;

7) przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.”;

11) w § 14:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „1–4” zastępuje się wyrazami „1, 2, pkt 3 lit. b oraz pkt 4”,

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyłączeniem działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”;

12) w § 16:

a) w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;”,

b) w pkt 2 w lit. a wyrazy „co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy” zastępuje się wyrazami „co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy”,

c) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy;”,

d) w pkt 4 po wyrazie „pomocy” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem prowadzenia działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych”,

e) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) nie podejmować chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.”;

13) w § 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 16 pkt 2, a warunki, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, są spełnione od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że warunek, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – jest spełniony do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.”,

b) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 16 pkt 2, oraz spełnianie warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że warunek, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy:”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w § 5;

4) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”;

14) w § 18:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że w przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy lub niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z tym że w przypadku niespełniania warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części.”,

b) w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pkt 9 – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy.”;

15) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3–9, z tym że w przypadku warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 – w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych – nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 8 wyrazy „3%” zastępuje się wyrazami „0,5%”,

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) pkt 9 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy.”.