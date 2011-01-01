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ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

§ 2.

Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA SILNYCH WIATRÓW, INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH LUB WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W SIERPNIU 2017 R.]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 24 sierpnia 2017 r. (poz. 1583)

WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA SILNYCH WIATRÓW, INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH LUB WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W SIERPNIU 2017 R.

LP.

WOJEWÓDZTWO

LP.

NAZWA GMINY

1

2

3

4

1

DOLNOŚLĄSKIE

1

DZIADOWA KŁODA

2

WIŃSKO

2

KUJAWSKO-POMORSKIE

1

DOBRE

2

LISEWO

3

LUBIEWO

4

NOWA WIEŚ WIELKA

5

PRUSZCZ

6

RADZIEJÓW

7

RADZIEJÓW m.*

3

ŁÓDZKIE

1

BUCZEK

2

DMOSIN

3

DOBROŃ

4

DRUŻBICE

5

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

6

ŁASK

7

ŁÓDŹ m.p.**

8

RUSIEC

9

STRYKÓW

10

ZELÓW

11

ZGIERZ

4

MAZOWIECKIE

1

BIELSK

2

BODZANÓW

3

BOGUTY-PIANKI

4

BULKOWO

5

DROBIN

6

DZIERZĄŻNIA

7

GĄBIN

8

IŁÓW

9

JASTRZĄB

10

JONIEC

11

KRASNE

12

MAŁKINIA GÓRNA

13

PACYNA

14

PŁOCK m.p.**

15

PUŁTUSK

16

RACIĄŻ

17

RADZANOWO

18

SANNIKI

19

SŁUBICE

20

STAROŹREBY

21

STERDYŃ

22

STOCZEK

23

SZULBORZE WIELKIE

24

TŁUSZCZ

25

WĄSEWO

26

ZARĘBY KOŚCIELNE

5

POMORSKIE

1

BOBOWO

2

CEWICE

3

CHMIELNO

4

CHOJNICE m.*

5

CZARNA DĄBRÓWKA

6

CZŁUCHÓW

7

KARTUZY

8

KOŚCIERZYNA

9

KWIDZYN

10

LINIA

11

ŁĘCZYCE

12

NOWA KARCZMA

13

PRABUTY

14

SIERAKOWICE

15

SKÓRCZ

16

STAROGARD GDAŃSKI

17

STARY DZIERZGOŃ

18

STĘŻYCA

19

STUDZIENICE

20

SULĘCZYNO

21

SZEMUD

6

WIELKOPOLSKIE

1

DOBRZYCA

2

GIZAŁKI

3

KŁECKO

4

KOBYLA GÓRA

5

KOŁO m.*

6

OSTROWITE

7

PĘPOWO

8

STARE MIASTO

9

ZBĄSZYŃ

 

* m. – gmina o statusie miasta.

** m.p. – gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu.

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