ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2017 r. (poz. 1583)
WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA SILNYCH WIATRÓW, INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH LUB WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W SIERPNIU 2017 R.
|
LP.
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WOJEWÓDZTWO
|
LP.
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NAZWA GMINY
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1
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2
|
3
|
4
|
1
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DOLNOŚLĄSKIE
|
1
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DZIADOWA KŁODA
|
2
|
WIŃSKO
|
2
|
KUJAWSKO-POMORSKIE
|
1
|
DOBRE
|
2
|
LISEWO
|
3
|
LUBIEWO
|
4
|
NOWA WIEŚ WIELKA
|
5
|
PRUSZCZ
|
6
|
RADZIEJÓW
|
7
|
RADZIEJÓW m.*
|
3
|
ŁÓDZKIE
|
1
|
BUCZEK
|
2
|
DMOSIN
|
3
|
DOBROŃ
|
4
|
DRUŻBICE
|
5
|
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
|
6
|
ŁASK
|
7
|
ŁÓDŹ m.p.**
|
8
|
RUSIEC
|
9
|
STRYKÓW
|
10
|
ZELÓW
|
11
|
ZGIERZ
|
4
|
MAZOWIECKIE
|
1
|
BIELSK
|
2
|
BODZANÓW
|
3
|
BOGUTY-PIANKI
|
4
|
BULKOWO
|
5
|
DROBIN
|
6
|
DZIERZĄŻNIA
|
7
|
GĄBIN
|
8
|
IŁÓW
|
9
|
JASTRZĄB
|
10
|
JONIEC
|
11
|
KRASNE
|
12
|
MAŁKINIA GÓRNA
|
13
|
PACYNA
|
14
|
PŁOCK m.p.**
|
15
|
PUŁTUSK
|
16
|
RACIĄŻ
|
17
|
RADZANOWO
|
18
|
SANNIKI
|
19
|
SŁUBICE
|
20
|
STAROŹREBY
|
21
|
STERDYŃ
|
22
|
STOCZEK
|
23
|
SZULBORZE WIELKIE
|
24
|
TŁUSZCZ
|
25
|
WĄSEWO
|
26
|
ZARĘBY KOŚCIELNE
|
5
|
POMORSKIE
|
1
|
BOBOWO
|
2
|
CEWICE
|
3
|
CHMIELNO
|
4
|
CHOJNICE m.*
|
5
|
CZARNA DĄBRÓWKA
|
6
|
CZŁUCHÓW
|
7
|
KARTUZY
|
8
|
KOŚCIERZYNA
|
9
|
KWIDZYN
|
10
|
LINIA
|
11
|
ŁĘCZYCE
|
12
|
NOWA KARCZMA
|
13
|
PRABUTY
|
14
|
SIERAKOWICE
|
15
|
SKÓRCZ
|
16
|
STAROGARD GDAŃSKI
|
17
|
STARY DZIERZGOŃ
|
18
|
STĘŻYCA
|
19
|
STUDZIENICE
|
20
|
SULĘCZYNO
|
21
|
SZEMUD
|
6
|
WIELKOPOLSKIE
|
1
|
DOBRZYCA
|
2
|
GIZAŁKI
|
3
|
KŁECKO
|
4
|
KOBYLA GÓRA
|
5
|
KOŁO m.*
|
6
|
OSTROWITE
|
7
|
PĘPOWO
|
8
|
STARE MIASTO
|
9
|
ZBĄSZYŃ
* m. – gmina o statusie miasta.
** m.p. – gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu.
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