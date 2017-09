§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 90 oraz z 2016 r. poz. 1003) użyte w § 3a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i lit. d, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.