Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:

7) załączniki nr 1–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 16. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, w zakresie przychodów, wydatków oraz kosztów sporządza się w złotych stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.”;

3. Informacje sporządzone w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez marszałków województw do właściwych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem wskazanej aplikacji.

„3. Planowane i zrealizowane przychody, wydatki i koszty Funduszu marszałkowie województw przekazują w informacjach w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.”;

„1. Informacje miesięczne o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego roczną informację wraz z jednorazową informacją o stanie należności ogółem, według stanu po aktualizacji na dzień bilansowy, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.”;

„– marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu roczną Informację w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.”;

c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o planowanych przychodach Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach zawierające wstępne kwoty przychodów w każdym roku działalności Funduszu, umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.”;

– umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.”;

1) planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, podlegających zwrotowi i mieszczących się do czasu ich zwrotu w należnościach, planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, niepodlegających zwrotowi, oraz planowanych kosztów z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu, a także planowanych kosztów umorzeń wypłaconych świadczeń pracowniczych,

§ 2.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanych przez marszałków województw w trakcie prac wynikających z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2019, umożliwiających dysponentowi Funduszu sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu na rok 2019 oraz do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2017 i informacji sporządzonych za ten rok.