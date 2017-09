Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 30 sierpnia 2017 r. (poz. 1735)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres, numer telefonu;

3) adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej (jeżeli przedsiębiorca posiada);

4) imię i nazwisko kierownika przedsiębiorcy;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) REGON (jeżeli przedsiębiorca posiada);

7) informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców (jeżeli przedsiębiorca jest wpisany);

8) wielkość określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014.

B. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) tytuł projektu:

a) w języku polskim,

b) w języku angielskim;

2) nazwa międzynarodowego programu, międzynarodowej inicjatywy albo międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego, w ramach których projekt jest realizowany, akronim projektu (jeżeli istnieje), numer umowy albo innego dokumentu będącego podstawą udziału przedsiębiorcy w projekcie oraz planowany okres:

a) realizacji projektu, określony w umowie albo w innym dokumencie będącym podstawą udziału przedsiębiorcy w projekcie,

b) realizacji projektu przez przedsiębiorcę,

c) finansowania projektu ze środków stanowiących pomoc;

3) całkowita wartość projektu międzynarodowego współfinansowanego wyrażona w walucie obcej;

4) planowany koszt udziału przedsiębiorcy w projekcie międzynarodowym współfinansowanym wyrażony w walucie obcej oraz w złotych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia wniosku;

5) rodzaj pomocy oraz wnioskowana wysokość środków stanowiących pomoc ogółem i w podziale na lata, wyrażona w złotych.

C. OPIS PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) informacje o projekcie, w tym:

a) opis merytoryczny,

b) wskazanie – w sposób pozwalający na ocenę projektu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy – jego celów i zakładanych efektów, w szczególności polegających na:

– rozwiązaniu problemu naukowego,

– zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzenia albo jego części,

– stworzeniu narzędzi informatycznych lub zasobu,

– opracowaniu ekspertyzy,

c) opis zadań planowanych do realizacji przez przedsiębiorcę w ramach projektu, które mają być objęte pomocą, wraz z harmonogramem ich realizacji;

2) lokalizacja projektu;

3) nazwa sprzętu lub aparatury naukowo-badawczej planowanych do wykorzystania do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 lit. c, wraz z merytorycznym uzasadnieniem ich wykorzystania w projekcie oraz planowanymi kosztami ich nabycia, wytworzenia albo amortyzacji do pokrycia:

a) ze środków stanowiących pomoc,

b) ze środków własnych przedsiębiorcy,

c) z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi.

D. INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

1) wnioskowana intensywność pomocy na:

a) badania podstawowe,

b) badania przemysłowe,

c) prace rozwojowe

– realizowane przez przedsiębiorcę w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego;

2) wnioskowane zwiększenie intensywności pomocy wraz z podstawą zwiększenia określoną zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

3) łączna wnioskowana intensywność pomocy ustalona jako suma intensywności określonej w pkt 1 oraz jej zwiększenia określonego w pkt 2.

E. KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO WYRAŻONE W ZŁ:

Zestawienie planowanych kosztów kwalifikowalnych projektu z przypisaniem do poszczególnych kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014, i wskazaniem wysokości finansowania każdego rodzaju kosztów:

1) ze środków własnych przedsiębiorcy;

2) ze środków stanowiących pomoc;

3) z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;

4) z innych środków publicznych.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.