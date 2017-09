Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 49) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 marca 2015 r. ratyfikował wyżej wymieniony układ.

Zgodnie z art. 486 ust. 2 układu wchodzi on w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia l września 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa i organizacje międzynarodowe stają się stronami powyższego układu:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Ukraina

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska