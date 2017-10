Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) obwieszcza się, że w tłumaczeniu na język polski tekstu Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.2):

1) w tytule zamiast wyrazów "Układ w sprawie Antarktyki" powinny być wyrazy "Układ Antarktyczny";

2) użyte w tekście Układu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "punkt" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "ustęp";

3) użyte w tekście Układu, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "podpunkt" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "litera";

4) w preambule, w pierwszym akapicie, zamiast wyrazów "i Północnej Irlandii" powinny być wyrazy "i Irlandii Północnej";

5) w preambule, w drugim akapicie, zamiast wyrazów "Uznając, że w interesie całej ludzkości Antarktyka powinna również w przyszłości zawsze być wykorzystywana wyłącznie w celach pokojowych i nie powinna stać się areną lub przedmiotem sporów międzynarodowych" powinny być wyrazy "Uznając, że jest w interesie całej ludzkości, aby Antarktyka nadal w przyszłości zawsze była wykorzystywana wyłącznie w celach pokojowych i nie stała się areną lub przedmiotem sporów międzynarodowych";

6) w preambule, w trzecim akapicie, zamiast wyrazów "do nauki dzięki" powinny być wyrazy "do nauki, dzięki";

7) w preambule, w czwartym akapicie, zamiast wyrazu "Przekonane" powinny być wyrazy "Będąc przekonanymi";

8) w preambule, w piątym akapicie, zamiast wyrazów "Przekonane również, że Układ, zapewniający wykorzystanie Antarktyki wyłącznie w celach pokojowych i utrzymywanie harmonijnych stosunków międzynarodowych na Antarktyce, będzie służył celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych" powinny być wyrazy "Będąc również przekonanymi, że Układ zapewniający wykorzystanie Antarktyki wyłącznie w celach pokojowych i sprzyjający utrzymaniu harmonijnych stosunków międzynarodowych w Antarktyce będzie rozwijał cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych";

9) w art. I w ust. 1 zamiast wyrazów "Antarktykę wykorzystuje się" powinny być wyrazy "Antarktyka będzie wykorzystywana";

10) w art. III w ust. 1 w lit. a zamiast wyrazów "dokonywuje się" powinny być wyrazy "dokonuje się";

11) w art. III w ust. 2 zamiast wyrazu "wykonywaniu" powinien być wyraz "wykonaniu";

12) w art. IV w ust. 1 zamiast wyrazów "nie powinno być" powinny być wyrazy "nie będzie";

13) w art. IV w ust. 1 w lit. a i b zamiast wyrazu "jakąkolwiek" powinien być wyraz "którąkolwiek";

14) w art. IV w ust. 1 w lit. a i b zamiast wyrazu "pretensji" powinien być wyraz "roszczeń";

15) w art. IV w ust. 1 w lit. c zamiast wyrazów "narażające na szwank pozycję którejkolwiek z Umawiających się Stron odnośnie do uznawania lub nieuznawania przez nią prawa lub pretensji, lub podstawy do pretensji jakiegokolwiek innego państwa do suwerenności terytorialnej na Antarktyce" powinny być wyrazy "narażenie na szwank pozycji którejkolwiek z Umawiających się Stron odnośnie do uznawania bądź nieuznawania przez nią prawa lub roszczeń, lub podstawy roszczeń do suwerenności terytorialnej w Antarktyce jakiegokolwiek innego państwa.";

16) w art. IV w ust. 2 w zdaniu pierwszym zamiast wyrazów "Żadne posunięcia lub działalność, mające miejsce w okresie trwania niniejszego Układu, nie stwarzają podstawy do zgłoszenia, podtrzymania lub negowania pretensji do suwerenności terytorialnej na Antarktyce i nie stwarzają żadnych praw do suwerenności na Antarktyce." powinny być wyrazy "Żadne posunięcia lub działania, dokonane w okresie pozostawania niniejszego Układu w mocy, nie stwarzają podstawy do zgłoszenia, podtrzymania lub negowania roszczeń do suwerenności terytorialnej w Antarktyce i nie stwarzają żadnych praw do suwerenności w Antarktyce.";

17) w art. IV w ust. 2 w zdaniu drugim zamiast wyrazów "Żadnej nowej pretensji lub rozszerzenia istniejącej pretensji do suwerenności terytorialnej na Antarktyce nie należy zgłaszać, jak długo niniejszy Układ pozostaje w mocy." powinny być wyrazy "Żadnego nowego roszczenia lub zwiększenia istniejącego roszczenia do suwerenności terytorialnej w Antarktyce nie można zgłaszać w okresie pozostawania niniejszego Układu w mocy.";

18) w art. VI zamiast wyrazu "południowej" powinny być wyrazy "geograficznej południowej";

19) w art. VI zamiast wyrazu "realizacji" powinien być wyraz "wykonywania";

20) w art. VII w ust. 1, w zdaniu pierwszym, zamiast wyrazów "dla przeprowadzenia" powinny być wyrazy "do przeprowadzenia";

21) w art. VII w ust. 1, w zdaniu drugim, zamiast wyrazów "powinni być" powinien być wyraz "są";

22) w art. VII w ust. 1, w zdaniu trzecim, zamiast wyrazu "będzie" powinien być wyraz "jest";

23) w art. VII w ust. 3 zamiast wyrazów "będą w każdej chwili udostępnione dla dokonania inspekcji przez wszelkich" powinny być wyrazy "są w każdej chwili dostępne dla dokonania inspekcji przez każdego z";

24) w art. VII w ust. 4 zamiast wyrazów "Każda Umawiająca się Strona" powinny być wyrazy "Każda z Umawiających się Stron";

25) w art. VII w ust. 4 zamiast wyrazu "dowolnego" powinny być wyrazy "dowolnego rejonu";

26) w art. VII w ust. 5 zamiast wyrazów "powinna od chwili" powinny być wyrazy "od chwili";

27) w art. VII w ust. 5 zamiast wyrazu "poinformować" powinien być wyraz "informuje";

28) w art. VII w ust. 5 zamiast wyrazu "zawiadamiać" powinien być wyraz "zawiadamia";

29) w art. VII w ust. 5 w lit. a zamiast wyrazów "o wszystkich ekspedycjach do Antarktyki lub na jej obszarze, dokonywanych przez jej statki lub obywateli, oraz o wszystkich ekspedycjach, które będą zorganizowane na jej obszarze lub wyruszą z jej obszaru" powinny być wyrazy "o wszystkich wyprawach do Antarktyki lub w obszar Antarktyki, podejmowanych przez jej statki lub jej obywateli, oraz o wszystkich wyprawach do Antarktyki, które są organizowane na jej terytorium lub z jej terytorium wyruszają,";

30) w art. VII w ust. 5 w lit. c usuwa się oba przecinki;

31) w art. VIII w ust. 2 zamiast wyrazów "w każdym wypadku sporu" powinny być wyrazy "w przypadku każdego sporu";

32) w art. VIII w ust. 2 zamiast wyrazów "rozwiązania, które byłoby do przyjęcia dla Stron." powinny być wyrazy "akceptowalnego dla nich rozwiązania.";

33) w art. IX w ust. 1 zamiast wyrazów "w odpowiednich odstępach czasu i w odpowiednich miejscach" powinny być wyrazy "w odpowiednich miejscach";

34) w art. IX w ust. 1 zamiast wyrazów "oraz rozpatrzenia opracowania" powinien być wyraz "opracowania" poprzedzony przecinkiem;

35) w art. IX w ust. 1 w lit. b-d zamiast wyrazu "ułatwienia" powinien być wyraz "ułatwiania";

36) w art. IX w ust. 1 w lit. d zamiast wyrazów "w realizacji" powinien być wyraz "realizacji";

37) w art. IX w ust. 1 w lit. f zamiast wyrazów "fauny i flory" powinny być wyrazy "żywych zasobów";

38) w art. IX w ust. 2 zamiast wyrazów "Każda Umawiająca się Strona, która stała się uczestnikiem niniejszego Układu, przez przystąpienie zgodnie z postanowieniami artykułu XIII, ma prawo mianować przedstawicieli dla uczestnictwa w naradach, wspomnianych w punkcie 1 niniejszego artykułu, tak długo, póki Umawiająca się Strona wykazuje zainteresowanie Antarktyką przez prowadzenie tam istotnej pracy naukowo-badawczej, jak założenie stacji naukowej lub wysłanie ekspedycji naukowej." powinny być wyrazy "Każdej Umawiającej się Stronie, która stała się uczestnikiem niniejszego Układu, przez przystąpienie zgodnie z postanowieniem artykułu XIII, przysługuje prawo mianowania przedstawicieli uczestniczących w naradach wspomnianych w ustępie 1 niniejszego artykułu, tak długo, jak Umawiające się Strony wykazują zainteresowanie Antarktyką przez prowadzenie tam istotnej pracy naukowo-badawczej, takiej jak założenie stacji naukowej lub wysłanie wyprawy naukowej.";

39) w art. IX w ust. 3 zamiast wyrazów "w naradach, wspomnianych" powinny być wyrazy "w naradach wspomnianych";

40) w art. IX w ust. 5 zamiast wyrazu "Każde" powinien być wyraz "Poszczególne";

41) w art. X zamiast wyrazów "nie prowadzono" powinny być wyrazy "nikt nie prowadził";

42) w art. XI w ust. 1 zamiast wyrazów "te Umawiające się Strony" powinny być wyrazy "Strony te";

43) w art. XI w ust. 1 zamiast wyrazów "dochodzenia, mediacji, pojednania, arbitrażu, orzeczenia sądowego lub za pomocą innych pokojowych środków według ich własnego wyboru." powinny być wyrazy "badań, pośrednictwa, koncyliacji, arbitrażu, postępowania sądowego lub innymi sposobami pokojowymi stosownie do swego wyboru.";

44) w art. XI w ust. 2 zamiast wyrazów "zostanie przekazany" powinny być wyrazy "przekazuje się";

45) w art. XI w ust. 2 zamiast wyrazów "jednakże, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie przekazania sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, Strony uczestniczące w sporze nie będą zwolnione od" powinny być wyrazy "w braku rozstrzygnięcia Strony uczestniczące w sporze nie będą jednak zwolnione z";

46) w art. XII w ust. 1 w lit. a zamiast wyrazów "każda taka poprawka" powinny być wyrazy "każda poprawka";

47) w art. XII w ust. 1 w lit. b zamiast wyrazów "każdej innej" powinien być wyraz "każdej";

48) w art. XII w ust. 1 w lit. b zamiast wyrazów "poprawki zgodnie" powinny być wyrazy "poprawki, zgodnie";

49) w art. XII w ust. 1 w lit. b zamiast wyrazów "w dniu" powinny być wyrazy "od dnia";

50) w art. XII w ust. 2 w lit. a zamiast wyrazów "jakakolwiek z Umawiających się Stron, której przedstawiciele uprawnieni są do udziału w naradach, przewidzianych w artykule IX, zażąda tego przez zawiadomienie skierowane do rządu-depozytariusza, będzie zwołana w możliwie szybkim terminie konferencja wszystkich Umawiających się Stron w celu omówienia funkcjonowania Układu." powinny być wyrazy "którakolwiek z Umawiających się Stron, której przedstawiciele uprawnieni są do udziału w naradach przewidzianych w artykule IX, zażąda, przez zawiadomienie skierowane do rządu-depozytariusza, zwołania konferencji wszystkich Umawiających się Stron w celu omówienia funkcjonowania Układu, konferencję taką zwołuje się tak szybko, jak to możliwe.";

51) w art. XII w ust. 2 w lit. b zamiast wyrazów "Wszelka zmiana niniejszego Układu lub poprawka do niego, zaaprobowane" powinny być wyrazy "Każdą zmianę lub poprawkę do niniejszego Układu, zaaprobowaną";

52) w art. XII w ust. 2 w lit. b zamiast wyrazów "będą podane do wiadomości wszystkich Umawiających się Stron przez rząd-depozytariusza natychmiast po zakończeniu konferencji i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami punktu 1 niniejszego artykułu." powinny być wyrazy "rząd-depozytariusz podaje do wiadomości wszystkich Umawiających się Stron natychmiast po zakończeniu konferencji. Każda zmiana lub poprawka wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu.";

53) w art. XII w ust. 2 w lit. c zamiast wyrazów "chwili po zakończeniu tego terminu" powinny być wyrazy "chwili, po zakończeniu tego terminu,";

54) w art. XII w ust. 2 w lit. c zamiast wyrazów "; takie wypowiedzenie" powinny być wyrazy " , zaś takie wypowiedzenie";

55) w art. XII w ust. 2 w lit. c zamiast wyrazów "od dnia" powinny być wyrazy "od daty";

56) w art. XIII w ust. 1 zamiast wyrazów "państwa, będącego członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub" powinny być wyrazy "państwa będącego członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych lub";

57) w art. XIII w ust. 3 zamiast wyrazów "będą złożone na przechowanie rządowi" powinny być wyrazy "składa się na przechowanie Rządowi";

58) w art. XIII w ust. 6 zamiast wyrazów "Niniejszy Układ zostanie zarejestrowany przez rząd-depozytariusza, zgodnie" powinny być wyrazy "Rząd-depozytariusz zarejestruje niniejszy Układ zgodnie";

59) w art. XIV zamiast wyrazów "sporządzony został w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy z tych tekstów jest w równej mierze autentyczny i będzie złożony na przechowanie" powinny być wyrazy "sporządzono w języku angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny i zdeponowano".

Tekst wyżej wymienionego Układu, uwzględniający sprostowane błędy w jego tłumaczeniu na język polski, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.