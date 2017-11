Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 31 października 2017 r. (poz. 2060)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU W OKRESIE OD DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 3 CZERWCA 2018 R.

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- świadectw homologacji typu pojazdu,

- decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

- świadectw homologacji typu WE pojazdu,

- zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

- dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

- decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

- świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem;

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki "SAM" weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, w szczególności z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne i celne,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

§ 2. 1. Organ rejestrujący posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ustawy;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów i w bazie danych, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane tego pojazdu zostały w tej ewidencji zamieszczone, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne;

3) wprowadza dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest komunikat, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 3. 1. W przypadku gdy pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wyniku weryfikacji danych i informacji o tym pojeździe, o której mowa w § 2, dane okazały się niezgodne z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów, w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 4, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo wydrukiem wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia określa załącznik do niniejszej instrukcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się do organu rejestrującego, który wystawił sprawdzany dowód rejestracyjny, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Zawiadomienie to wysyła się również, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany przez organ, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3:

1) wysyła odpowiednio wypełnione potwierdzenie; wzór potwierdzenia określa załącznik do niniejszej instrukcji;

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę organu rejestrującego, w którego właściwości miejscowej pojazd się znajduje;

3) przesłane dokumenty dołącza do akt pojazdu.

5. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wydruku wyciągu z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3, odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją "Nie potwierdzam danych pojazdu" i pieczątką organu rejestrującego.

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5, organ rejestrujący występujący z zawiadomieniem wszczyna postępowanie wyjaśniające i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy.

§ 4. W przypadku gdy do rejestracji nie został złożony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

§ 5. Zamiast czynności określonych w § 3 ust. 1-5 dopuszcza się dokonanie przez organ rejestrujący sprawdzenia danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym rejestracji elektronicznej wymiany zawiadomień i potwierdzeń, o których mowa w § 3, dołączając do zawiadomienia - wyciąg z systemu teleinformatycznego rejestracji z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym albo elektroniczną kopię (skan) dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo dokumentu, o którym mowa w § 4.

Załącznik do instrukcji w sprawie czynności związanych

z czasową rejestracją pojazdu z urzędu

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)