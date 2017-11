§ 2.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

1) nazwę podmiotu wnioskującego;

2) uzasadnienie wniosku;

3) imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej;

4) proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium;

5) zobowiązanie właściwego polskiego związku sportowego do informowania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium;

6) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium, wystawiony odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;

7) potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia opracowanego przez ten polski związek sportowy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium.