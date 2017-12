§ 5.

1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realizacji harmonogramu Dyrektor Krajowej Szkoły ustala harmonogram, opracowany na podstawie założeń, o których mowa w § 4, a następnie przedstawia go Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia w zakresie zgodności z planem finansowym.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego Minister Sprawiedliwości zatwierdza harmonogram.