Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz. U. poz. 1835) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 listopada 2017 r. wypowiedział Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzoną w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.1), co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Portugalskiej dnia 16 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 umowy utraci ona moc obowiązującą dnia 3 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 umowy postanowienia jej artykułów od 1 do 10 zachowują moc do dnia 3 sierpnia 2029 r. w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wejściem w życie wypowiedzenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r.