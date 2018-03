1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 1734), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 325).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 325), które stanowią:

"§ 2. Informacje przekazywane zgodnie z § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, dotyczące roku 2017, powinny zawierać wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.".