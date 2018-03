§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) budowie statków - oznacza to budowanie statków handlowych z własnym napędem;

2) budownictwie okrętowym - oznacza to budowę, przebudowę lub naprawę statków handlowych z własnym napędem lub pływających i ruchomych konstrukcji morskich;

3) dostosowanej kwocie pomocy - oznacza to dopuszczalną kwotę pomocy określoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

4) dużym projekcie inwestycyjnym - oznacza to duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

5) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

6) inwestycji początkowej - oznacza to inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

7) kosztach wynagrodzenia - oznacza to koszty wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia nr 651/2014;

8) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

9) naprawie statków - oznacza to naprawianie lub remontowanie statków handlowych z własnym napędem;

10) pływających i ruchomych konstrukcjach morskich - oznacza to konstrukcje wykorzystywane do rozpoznawania złóż ropy i gazu, ich eksploatacji, a także wytwarzania energii odnawialnej, które mają cechy statku handlowego, z wyjątkiem własnego napędu, i które z założenia mogą być przemieszczane kilkakrotnie w okresie użytkowania;

11) pojedynczym projekcie inwestycyjnym - oznacza to każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo powiązane z nim w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym NUTS 3 w rozumieniu rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.3));

12) przebudowie statków - oznacza to przekształcanie statków handlowych z własnym napędem o tonażu nie mniejszym niż 1 000 GT, pod warunkiem że działania zmierzające do przekształcenia pociągają za sobą zasadnicze zmiany w planie rozłożenia ładunku na statku, kadłubie, systemie napędu lub kabinach dla pasażerów;

13) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

14) rozpoczęciu prac - oznacza to rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

15) rzeczowych aktywach trwałych - oznacza to rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu art. 2 pkt 29 rozporządzenia nr 651/2014;

16) statku handlowym z własnym napędem - oznacza to statek, który dzięki własnemu stałemu systemowi napędu i sterowania ma wszystkie cechy umożliwiające mu samodzielną żeglugę na pełnym morzu lub na wodach śródlądowych i który należy do jednej z następujących kategorii:

a) statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do transportu pasażerskiego lub towarowego,

b) statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do świadczenia specjalistycznych usług, w szczególności: pogłębiarki lub lodołamacze,

c) holowniki o mocy nie mniejszej niż 365 kW,

d) niewykończone kadłuby statków, o których mowa w lit. a-c, które są zwodowane i ruchome;

17) tworzeniu nowych miejsc pracy - oznacza to wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, do obliczania którego od liczby utworzonych miejsc pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie w danym zakładzie;

18) wartościach niematerialnych i prawnych - oznacza to wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 651/2014.