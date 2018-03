Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 6 marca 2018 r. (poz. 632)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki prowadzenia ksiąg:

a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,

b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,

c) eksploatacji automatu do gier;

2) warunki prowadzenia i wzory:

a) ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej,

b) rejestru napiwków w kasynie gry;

3) zakres dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

§ 2.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentacji - należy przez to rozumieć księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgę obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, księgę eksploatacji automatu do gier, ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych, oraz rejestr napiwków w kasynie gry.

§ 3. 1. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby, opisać je w rubryce "uwagi".

§ 4. Dokumentacja powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego3), a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.

§ 5. 1.4) Księga obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, datę dokonania wpisu, bilans żetonów do gier na stołach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę, bilans żetonów do gier na automatach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę oraz wynik dzienny kasyna z podziałem na wygraną i przegraną.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier w kasynie gry.

§ 6. 1.4) Księga obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego salon gry bingo pieniężne, lokalizację tego salonu, datę dokonania wpisu oraz, dla każdej wartości nominalnej kartonów, przychody i rozchody kartonów do gry z uwzględnieniem ich cech identyfikacyjnych (numerów i serii) oraz aktualną liczbę kartonów do gry.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po zakończeniu pracy salonu gry bingo pieniężne.

§ 7. 1.4) Księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów.

2.5) W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca eksploatacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie zaprogramowanej wartości wygranych, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających.

3. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi.

§ 8. 1. Podmioty urządzające gry hazardowe są obowiązane prowadzić:

1) ewidencję podstaw opodatkowania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) ewidencję obliczania wysokości podatku od gier, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia

- odpowiednio odrębnie dla każdego ośrodka gier albo odrębnie dla każdej strony internetowej albo łącznie dla pozostałych gier hazardowych.6)

2. Wpisów do ewidencji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za okresy miesięczne, bezpośrednio po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego wpis dotyczy.

§ 9. 1. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego kasyna gry.

2. Wpisów do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.

§ 10.4) Podmioty urządzające loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego, określają kwoty przychodów ze sprzedaży losów, kartonów do gry lub innych dowodów udziału w grze z podziałem na okresy miesięczne, wartość otrzymanych lub zakupionych nagród oraz wartość wydanych nagród.

§ 11. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych mogą dokonywać wpisów w księgach kontroli: obrotu żetonami i gotówką w kasynie gry, obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne i eksploatacji automatu oraz w rejestrach napiwków w kasynie gry prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 1459) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. poz. 1408).

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane do uzupełnienia wpisów do ksiąg, o których mowa w § 5-7, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, w oparciu o posiadane dokumenty.

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane dostosować prowadzoną w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokumentację, która nie jest zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, do wymogu określonego w § 4, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 4 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 19)

WZÓR - EWIDENCJA PODSTAW OPODATKOWANIA

Załącznik nr 29)

WZÓR - EWIDENCJA OBLICZANIA WYSOKOŚCI PODATKU OD GIER

Załącznik nr 3

WZÓR - REJESTR NAPIWKÓW

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. poz. 705), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. poz. 1285), które weszło w życie z dniem 27 października 2011 r.

6) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 stycznia 2010 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.