ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;

3) wzór:

a) wniosku o wpis do ewidencji:

- instruktorów,

- wykładowców,

b) legitymacji instruktora,

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,

d) pieczęci instruktora i wykładowcy,

e) zaświadczenia:

- o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

- o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,

- potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;

4) wysokość:

a) stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez wojewodę,

b) opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) egzaminie - rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy;

2) komisji - rozumie się przez to komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;

3) osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w pkt 1;

4) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozdział 2

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

§ 3. Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

§ 4. Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą osób zgłoszonych na egzamin zawierającą następujące dane:

1) oznaczenie starosty;

2) imiona i nazwiska osób zgłoszonych na egzamin;

3) numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;

5) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.

2. Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.

2. Egzamin przeprowadza się pod warunkiem poinformowania, przez przewodniczącego komisji za pośrednictwem właściwego starosty, osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, o terminie i miejscu egzaminu.

§ 7. 1. Egzamin składa się z:

1) części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:

a) psychologii,

b) metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) prawa o ruchu drogowym,

d) techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,

e) techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem uprawnień instruktora i wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii T,

f) bezpieczeństwa ruchu drogowego

- w zakresie określonym w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280 i 1584);

2) części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, wynikających z programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem;

a) przepisów ruchu drogowego,

b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,

c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,

d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,

e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych z czterech losowo wybranych zagadnień egzaminacyjnych; pokaz obejmuje dwa zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz dwa zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym, polegające na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzania zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub tramwajami; zadania egzaminacyjne są określone:

a) w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,

b) w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.

1a.2) W stosunku do:

1) kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej;

2) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy - egzamin składa się z części pierwszej i drugiej;

3) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej;

4) kandydata na instruktora lub instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem - egzamin składa się z części trzeciej.

2. Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.

§ 8. 1. Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:

1) komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań, wyświetlanych systemem losowo albo

2) pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań przygotowanych na test i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.

2. Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 i 1655).

3. W przypadku przeprowadzania części pierwszej egzaminu w formie testu pisemnego sala, w której przeprowadza się test, nie musi być wyposażona w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.

§ 9. 1. Część pierwsza egzaminu obejmuje:

1) 20 pytań - w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:

a) 7 pytań o wartości 3 punktów,

b) 6 pytań o wartości 2 punktów,

c) 7 pytań o wartości 1 punktu;

2) 14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:

a) 5 pytań o wartości 3 punktów,

b) 4 pytań o wartości 2 punktów,

c) 5 pytań o wartości 1 punktu.

2. Test w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy osób egzaminowanych dotychczas nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.

§ 10. Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.

§ 11. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:

1) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;

2) odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.

§ 12. Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:

1) 30 minut - dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.

§ 13. Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

1) 34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.

§ 14. 1. Część druga egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-e i g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

2. Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem nie powinien być krótszy niż 15 minut.

3. Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

4. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§ 15. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli prawidłowo przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i przystępny, a treści dotyczące prezentowanych zagadnień odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

§ 16. 1. Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w art. 24 ustawy, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia, o jakie ubiega się kandydat na instruktora lub instruktor.

2. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:

1) określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem - wykonywanych:

a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym - dwa zadania,

2) określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia - wykonanych:

a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym - dwa zadania

- z uwzględnieniem treści, o których mowa odpowiednio w tabelach nr 2 i 4 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej odpowiednio w tabelach nr 1 i 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, 8, 11, 7, 9 i 10.

4. Kandydat na instruktora lub instruktor uzyskuje:

1) pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zadań z uwzględnieniem treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) nie naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisów ruchu drogowego;

2) negatywny wynik trzeciej części egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego, bez uwzględnienia treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisy ruchu drogowego.

§ 17. 1.3) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu.

2.4) W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu.

§ 18. 1. (uchylony).5)

2.6) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.7) W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.

§ 19. 1. (uchylony).8)

2.9) Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.

§ 20. 1. Wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu, który zawiera:

1) numer protokołu;

2) imiona i nazwiska osób egzaminowanych;

3) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) datę przeprowadzenia egzaminu;

5) zakres kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla których przeprowadzono egzamin;

6) wynik egzaminu;

7) oznaczenie organu, który przeprowadził egzamin, oraz podpis i pieczęć przewodniczącego komisji.

2. Do protokołu z egzaminu dołącza się uzasadnienie negatywnych ocen uzyskanych z egzaminu.

Rozdział 3

Numer ewidencyjny, legitymacja, zaświadczenia oraz pieczęć instruktora i wykładowcy

§ 21. Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na instruktora do ewidencji instruktorów, składa się z sześciu lub siedmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji.

§ 22. Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na wykładowcę do ewidencji wykładowców, składa się z siedmiu lub ośmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnieniem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji;

3) jako ostatni znak numeru stosuje się literę "W".

§ 23. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców lub zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 24. Wzór legitymacji instruktora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 25. Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 26. Wzór pieczęci:

1) instruktora - określa pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia;

2) wykładowcy - określa pkt 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

§ 27. Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Opłaty i wynagrodzenie członków komisji

§ 28. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 29. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji określa tabela nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia

§ 30. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

1) instruktorów - wynosi 50 zł;

2) wykładowców - wynosi 50 zł.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 31. 1. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zaświadczenia:

1) o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

2) o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,

3) o wpisie do ewidencji wykładowców,

4) potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów albo wykładowców

- zachowują ważność.

2. Legitymacje instruktora wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 32. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) rozpoczęły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem,

2) ukończyły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, ale nie przystąpiły do egzaminu,

3) są w trakcie egzaminu

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem zadań nr 36-38, o których mowa w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, których się dla tych osób nie losuje.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 2096).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia10).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 7 października 2016 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

Załącznik nr 2

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

Tabela nr 1

Poz. Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy Kategorie prawa jazdy 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 3 Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 4 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 5 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 6 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem). C1, C, D1, D 7 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 8 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). A 9 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). A 10 Ominięcie przeszkody. A 11 Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem. A 12 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 13 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 14 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 15 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 16 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 17 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T6-c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 18 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 19 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 20 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 21 Przejazd przez przejścia dla pieszych. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 22 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania: - prostopadłe - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, - skośne - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, - równoległe - pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem - wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około dwukrotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. B 23 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej: - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.), - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego. B 24 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 25 Przejazd przez tunel*). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 26 Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 27 Wykonanie manewru wyprzedzania. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 28 Wykonanie manewru omijania. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 29 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 30 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 31 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 32 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 33 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu. A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T 34 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym). A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 35 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych: - w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla; - manewr może być wykonany na placu manewrowym. A, B 36 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania: - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zaciągnięciu hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika, - osoba egzaminowana powinna poinformować o zabezpieczeniu pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy), - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o odłączeniu przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu), - osoba egzaminowana powinna poinformować o wysunięciu podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę, - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o rozłączeniu pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem), - osoba egzaminowana powinna poinformować o ustawieniu pojazdu obok przyczepy. B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T 37 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy; w zakresie prawa jazdy kategorii В i B+E osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonywaniu zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o utrzymywaniu prędkości obrotowej silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego. B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 38 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem. B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E *) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe. **) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 2

Poz. Pozycja zadania z tabeli nr 1 Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy 1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) obecność płynu w spryskiwaczach, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania "STOP", j) działanie świateł cofania, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeżeli dotyczy. Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1: - osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut, - osoba egzaminowana powinna co najmniej przekazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, - w przypadku dokonania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego; 2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że: - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, - w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem, - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy; 3) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o: a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego, takiego jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawice zakrywające całe dłonie, b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony), c) zdjęciu pojazdu z podpórki i przemieszczeniu go przy unieruchomionym silniku, d) podparciu pojazdu na podpórce; Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3: - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zdjęciu z podpórki i przemieszczeniu pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, - osoba egzaminowana powinna poinformować o nienajeżdżaniu na linie ograniczające stanowisko, - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o maksymalnie 3 zmianach kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu); 4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o: a) sprawdzeniu mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, b) tym, że w sytuacji wyjściowej przy sprzęganiu przyczepy z pojazdem silnikowym pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy, a czas na wykonanie zadania jest nie dłuższy niż 15 minut. Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b: - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że należy podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę, - osoba egzaminowana powinna poinformować, że należy cofnąć pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia, - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o regulacji wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), - osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonaniu połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczeniu przed rozłączeniem, - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o: podłączeniu do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) i przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzeniu działania świateł przyczepy, zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy; 5) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia. 2 2 1) uruchomienie silnika pojazdu; 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; 3) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu; 4) płynne ruszenie: a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 5) dla prawa jazdy kategorii B, C1 i C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka); 6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T: a) płynna jazda do przodu pasem ruchu, b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut; 7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku prawa jazdy kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu); 8) nienajeżdżanie na pachołki i tyczki oraz niepotrącanie ich; 9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: a) w przypadku prawa jazdy kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu, b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania. 3 3-5 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może: - wyjechać poza określony obszar wjazdu, - naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko, - potrącić pachołków lub tyczek, b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska. 4 6 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może: - potrącić pachołków lub tyczek oraz - najechać na krawężnik, b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska. 5 7 Osoba egzaminowana powinna poinformować, że przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Dodatkowo powinna przekazać, że w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu należy zaciągnąć/uruchomić hamulec postojowy, a następnie ruszać do przodu zwalniając go - nie dotyczy prawa jazdy kategorii A. 6 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami. Sposób wykonania zadania: - osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami, - osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków. 7 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma pachołkami. Sposób wykonania zadania: a) osoba egzaminowana powinna poinformować, że średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu, c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami, d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków. 8 10 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania: a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h, b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami, d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków. 9 11 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem. Sposób wykonania zadania: a) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami, b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o nienajeżdżaniu na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepotrącaniu pachołków.

Tabela nr 3

Poz. Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia 1 Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. 2 Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu - o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania). 3 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd. 4 Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników. 5 Wjazd na stanowisko postojowe (rozłączenie wagonu). 6 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd. 7 Przejazd pod izolatorem sekcyjnym. 8 Włączanie się do ruchu z pętli/zajezdni. 9 Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym. 10 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe). 11 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, В-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 12 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 13 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy. 14 Przejazd przez przejścia dla pieszych. 15 Przejazd przez torowisko tramwajowe*) i kolejowe*). 16 Przejazd przez tunel*). 17 Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego. 18 Wykonanie manewru wyprzedzania. 19 Wykonanie manewru omijania. 20 Wykonanie manewru wymijania. 21 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni. 22 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo. 23 Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. 24 Jazda energooszczędna. *) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

Tabela nr 4

Poz. Poz. zadania z tabeli nr 3 Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia 1 1 1) Załączenie wagonu; 2) Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie: a) hamulców elektrodynamicznych, b) hamulców szynowych, c) hamulców postojowych, d) sygnału dźwiękowego, e) przetwornicy, f) pantografu, g) piasecznicy, h) drzwi, w tym blokady jazdy, i) połączenia międzywagonowego, j) świateł pozycyjnych/postojowych, k) świateł mijania, l) świateł drogowych, m) świateł hamowania "STOP", n) świateł cofania, o) świateł kierunkowskazów, p) świateł awaryjnych, r) oświetlenia wnętrza wagonu. Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: a) osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut, b) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu; 3) Właściwe ustawienie fotela i lusterek. 2 2 Osoba egzaminowana powinna przekazać, że należy płynnie ruszać i jechać do przodu i do tyłu oraz zatrzymać wagon w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki. Dodatkowo należy wskazać, że cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy. 3 3 Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę dotyczącą tego, że: 1) zatrzymanie wagonu następuje przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m; 2) należy właściwie ustawić zwrotnicę i odpowiednio najechać na iglicę zwrotnic. 4 4 Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o właściwej kolejności wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników. 5 5 Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zatrzymaniu wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczeniu na okres postoju.

Załącznik nr 3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW LUB ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

układ pionowy, format A5

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Barwa tła: szara - strony 4, 1, biała - strony 2, 3.

Barwa napisów: czarna

Strony: 4, 1, 2, 3 - format A6.

Data ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę organu - umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) godło Rzeczypospolitej Polskiej - umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A6

Załącznik nr 6

WZÓR PIECZĘCI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY

1. Wzór pieczęci instruktora

2. Wzór pieczęci wykładowcy

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Układ pionowy, format A5

Załącznik nr 8

Tabela nr 1.11) Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu

Poz. Zakres egzaminu Opłata (w zł) Część pierwsza Część druga Część trzecia 1 Prawo jazdy kategorii B lub T 50 50 240 2 Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D 50 50 260 3 Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 - 260 4 Pozwolenie 50 50 160

Tabela nr 2. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji

Poz. Pełniona funkcja Wynagrodzenie za jedną osobę egzaminowaną (w zł) Część pierwsza Część druga Część trzecia 1 Przewodniczący komisji 10 10 15 2 Członek komisji 9,50 9,50 15 3 Sekretarz komisji 9,50 9,50 10

