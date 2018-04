Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 8 marca 2018 r. (poz. 678)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. W przypadku podmiotu krajowego do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, które kierują działalnością podmiotu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

2) (uchylony);2)

3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez podmiot z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398), w zakresie wyrobów akcyzowych;

5) oświadczenie podmiotu, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

2. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób upoważnionych do reprezentowania oddziału, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

2) (uchylony);3)

3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez oddział z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych;

5) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że nie jest wobec tego oddziału prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;

6) urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, potwierdzające: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, informacje o prowadzonej przez niego działalności, w szczególności urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca ten wykonuje działalność gospodarczą.

§ 3. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

2) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju, wraz z oznaczeniem:

a) naczelnika urzędu skarbowego4), któremu podmiot reprezentujący złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16 ustawy,

b) daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot reprezentujący.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski:

1) sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) lub

2) sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych z tych państw.

2. Urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, powinny być poświadczone przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terenie państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.

§ 5. 1.5) Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

§ 6. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza się dokumenty określone w § 2 i § 3, które dotyczą zmiany. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Dokumentów, o których mowa w § 2 i § 3, nie dołącza się, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego4), do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dysponuje tymi dokumentami i dane zawarte w tych dokumentach są aktualne lub

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma naczelnik urzędu skarbowego4).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 16)

WZÓR - WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH

Załącznik nr 26)

WZÓR - WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. poz. 322), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.