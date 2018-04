§ 4.

System teleinformatyczny zapewnia marszałkom województw następującą minimalną funkcjonalność:

1) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz edycji danych zawartych w Ewidencji;

2) wewnętrzną spójność między wszystkimi katalogami i księgami ewidencyjnymi prowadzonymi w ramach Ewidencji;

3) możliwość monitorowania dostępu do danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;

4) możliwość generowania raportów i statystyk, za pomocą wbudowanego narzędzia do ich generowania, w pełnym zakresie dotyczącym danych zgromadzonych w Ewidencji, w tym również danych usuniętych z Ewidencji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

5) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;

6) zaimplementowanie środowiska szkoleniowo-testowego na potrzeby szkoleń i testów użytkowników;

7) ewidencjonowanie wszystkich danych wprowadzanych do Ewidencji;

8) mechanizm monitoringu umożliwiający rejestrację prób logowań do systemu teleinformatycznego oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników;

9) zapewnienie na każdym etapie mechanizmów zachowania nienaruszalności wpisów w Ewidencji;

10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu Ewidencji co najmniej na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania.