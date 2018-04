§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) paczkowanej normie wyżywienia (racji żywnościowej) – należy przez to rozumieć zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy w czasie wykonywania działań operacyjnych w warunkach poligonowych lub wojennych i przeprowadzania ćwiczeń w garnizonach;”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) paczkowane (racje żywnościowe):

a) indywidualne,

b) grupowe.”;

3) w § 8 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w sytuacjach i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 3 i art. 137b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138).”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dodatkowa norma chleba – 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.”;

6) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi Minister Obrony Narodowej może przyznać żołnierzom bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych w § 3.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.