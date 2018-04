§ 2.

1. Żandarmeria Wojskowa przeprowadza czynność przez:

1) okresowe wyłączenie przesyłek i innych rzeczy, zawierających przedmioty przestępstwa, z obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania i otwarcie ich w celu sprawdzenia i oceny ich zawartości, ich oznakowania, usunięcia z nich przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części;

2) zamknięcie przesyłek i innych rzeczy po ich otwarciu i włączenie ich do obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania;

3) obserwowanie:

a) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa,

b) nieruchomości, przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania lub przechowywania przedmiotów przestępstwa lub do obrotu nimi,

c) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać lub przechowywać przedmioty przestępstwa lub dokonywać obrotu nimi

- w celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Czynność może być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie położenia osób lub przedmiotów.

3. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub, w razie potrzeby, ujawnia się i utrwala ślady kryminalistyczne, pobiera się próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych.

4. Jeżeli prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej przerywają ją niezwłocznie i powiadamiają o tym organ Żandarmerii Wojskowej, który zarządził jej przeprowadzenie.