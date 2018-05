Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 7 maja 2018 r. (poz. 893)

"11. Nalepki do oznaczania autobusów przystosowanych do zasilania gazem

Opis:

1. Nalepka z napisem "LPG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym, nalepka z napisem "CNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym, natomiast nalepka z napisem "LNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Napisy "LPG", "CNG" lub "LNG" powinny być umieszczone na środku nalepki.

2. Materiał: samoprzylepny wodoodporny, szerokość nalepki: 110÷150 mm, wysokość nalepki: 80÷110 mm, barwa tła: zielona, barwa obrzeża: biała lub biała odblaskowa, szerokość obrzeża: 4÷6 mm, barwa liter: biała lub biała odblaskowa, wysokość liter: ≥ 25 mm, grubość liter: ≥ 4 mm."

"14. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych wodorem (H)

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: zielona, barwa napisu H: żółta, grubość linii litery H: 2÷3 mm, wysokość litery H: 20÷22 mm, szerokość litery H: 13÷15 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis H wyśrodkowany również w pionie.

15. Nalepka do oznaczania pojazdów elektrycznych (EE)

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: niebieska, barwa napisu EE: żółta, grubość linii liter EE: 2÷3 mm, wysokość liter EE: 20÷22 mm, szerokość liter napisu EE: 13÷15 mm, odstępy między literami EE: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis EE wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

16. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: brązowa, barwa napisu CNG: żółta, grubość linii liter CNG: 2÷3 mm, wysokość liter CNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu CNG: 13÷15 mm, odstępy między literami CNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis CNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

17. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG)

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: fioletowa, barwa napisu LNG: żółta, grubość linii liter LNG: 2÷3 mm, wysokość liter LNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu LNG: 13÷15 mm, odstępy między literami LNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis LNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14."