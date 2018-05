§ 3.

1. Do dnia 24 maja 2018 r. do stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji w sądach powszechnych i wojskowych stosuje się załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do stanowiska inspektora ochrony danych w sądach powszechnych i wojskowych, wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.