§ 4.

1. Dla pełnoletnich repatriantów są organizowane kursy, o których mowa w § 1.

2. Kursy są organizowane w formie:

1) kursu wieczorowego;

2) zajęć sobotnio-niedzielnych;

3) obozów:

a) językowo-adaptacyjnych,

b) języka polskiego.

3. Repatriant może realizować kurs w jednej lub kilku formach, o których mowa w ust. 2.

4. W zależności od stopnia znajomości języka polskiego, liczba godzin dydaktycznych kursu języka polskiego wynosi od 30 do 100 godzin.

5. Liczba godzin dydaktycznych kursu adaptacji w społeczeństwie polskim wynosi nie mniej niż 40 godzin.

6. Godzina dydaktyczna kursu trwa 45 minut.

7. Kursy są prowadzone zgodnie z programami kursów ustalanymi przez organizatora kursu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, z uwzględnieniem stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez repatriantów oraz ich potrzeb w zakresie adaptacji, z tym że program kursu adaptacji w społeczeństwie polskim zawiera w szczególności zagadnienia, o których mowa w art. 20h ust. 3 tej ustawy.

8. W przypadku gdy organizatorem kursu nie jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, program kursu ustalony przez organizatora kursu jest zatwierdzany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

9. Kursy są organizowane w miejscu wskazanym przez organizatora kursu.