Art. 3.

W ustawie z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi 72 238 254,00 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie maksymalnie:

1) 2018 r. - 4 616 441,00 zł;

2) 2019 r. - 6 657 934,00 zł;

3) 2020 r. - 6 977 584,00 zł;

4) 2021 r. - 7 152 053,00 zł;

5) 2022 r. - 7 329 012,00 zł;

6) 2023 r. - 7 524 511,00 zł;

7) 2024 r. - 7 706 620,00 zł;

8) 2025 r. - 7 892 405,00 zł;

9) 2026 r. - 8 089 726,00 zł;

10) 2027 r. - 8 291 968,00 zł.

2. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa:

1) w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w kolejnych latach wyniesie:

a) 2018 r. - 511 675,00 zł,

b) 2019 r. - 642 888,00 zł,

c) 2020 r. - 668 016,00 zł,

d) 2021 r. - 685 141,00 zł,

e) 2022 r. - 702 420,00 zł,

f) 2023 r. - 719 855,00 zł,

g) 2024 r. - 737 452,00 zł,

h) 2025 r. - 756 213,00 zł,

i) 2026 r. - 775 118,00 zł,

j) 2027 r. - 794 496,00 zł;

2) w części pozostającej w dyspozycji poszczególnych wojewodów w kolejnych latach wyniesie:

a) 2018 r. - 256 548,00 zł,

b) 2019 r. - 375 940,00 zł,

c) 2020 r. - 394 348,00 zł,

d) 2021 r. - 404 182,00 zł,

e) 2022 r. - 414 162,00 zł,

f) 2023 r. - 425 291,00 zł,

g) 2024 r. - 435 573,00 zł,

h) 2025 r. - 446 012,00 zł,

i) 2026 r. - 457 163,00 zł,

j) 2027 r. - 468 592,00 zł.

3. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zatrudnienie nie przekroczy 8 etatów, przy czym w 2018 r. wyniesie co najmniej 3 etaty. W przypadku złożenia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w danym roku kalendarzowym określonej liczby wniosków lub protestów zatrudnienie ulega zwiększeniu o:

1) 1 etat, w przypadku złożenia co najmniej 200 wniosków lub protestów,

2) 2 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 250 wniosków lub protestów,

3) 3 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 300 wniosków lub protestów,

4) 4 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 350 wniosków lub protestów,

5) 5 etatów, w przypadku złożenia co najmniej 400 wniosków lub protestów

- o których mowa w art. 95d ust. 1 i art. 95i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zatrudnienie w urzędach wojewódzkich nie przekroczy 5 etatów na dany urząd, przy czym w 2018 r. wyniesie co najmniej 1 etat. W przypadku złożenia do danego wojewody w danym roku kalendarzowym określonej liczby wniosków lub protestów zatrudnienie ulega zwiększeniu o:

1) 1 etat, w przypadku złożenia co najmniej 75 wniosków lub protestów,

2) 2 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 100 wniosków lub protestów,

3) 3 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 150 wniosków lub protestów,

4) 4 etaty, w przypadku złożenia co najmniej 200 wniosków lub protestów

- o których mowa w art. 95d ust. 1 i art. 95i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Wojewodowie i minister właściwy do spraw zdrowia monitorują wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, w częściach pozostających odpowiednio w ich dyspozycji.

6. W przypadku gdy liczba złożonych wniosków lub protestów, o których mowa odpowiednio w art. 95d ust. 1 i art. 95i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będzie w połowie roku niższa niż w odpowiadającym okresie w roku poprzednim:

1) wojewoda wdraża mechanizm korygujący polegający na ustaleniu wynagrodzenia na poziomie uniemożliwiającym przekroczenie limitu w danym roku, z zastrzeżeniem, że liczba etatów, które już zostały przyznane, nie podlega zmniejszeniu;

2) minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący polegający na ustaleniu wynagrodzenia na poziomie uniemożliwiającym przekroczenie limitu w danym roku, z zastrzeżeniem, że liczba etatów, które już zostały przyznane, nie podlega zmniejszeniu.".