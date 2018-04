Wpływ cyfryzacji księgowości na biura rachunkowe

Cyfryzacja księgowości

- Większość biur rachunkowych w Polsce działa tak, jakby rozwój technologiczny zatrzymał się w latach 90-tych – mówi Rafał Obarzanek, Dyrektor Departamentu Programu Partnerskiego Tax Care. Według badania Grupy Idea Bank spośród 1,5 miliarda faktur wystawianych rocznie w Polsce, zaledwie co czwarta jest przekazywana elektronicznie. Z kolei czas potrzebny na samo kompletowanie dokumentów księgowych przez przedsiębiorców odpowiada co miesiąc pełnoetatowej pracy 45 tys. osób.

- Konieczność posługiwania się elektronicznymi sprawozdaniami oznacza, że w polskiej księgowości maleje potrzeba przekładania papierów, a rośnie znaczenie systemów informatycznych i aplikacji, w które biura rachunkowe muszą teraz zainwestować – dodaje Rafał Obarzanek.

Dotychczas typowemu biuru rachunkowemu wystarczały programy do wystawiania faktur i prowadzenia ksiąg oraz segregatory, w których przechowywane były dokumenty. Jak wynika z badania nadal aż 98% faktur wystawianych w polskich firmach jest przechowywanych w formie papierowej. Tymczasem po Jednolitym Pliku Kontrolnym przedsiębiorców czeka jeszcze wprowadzenie obowiązkowego systemu elektronicznych faktur, co oznacza, że każda faktura będzie musiała przybrać postać elektroniczną..

Księgowość to serwery

- Nowe przepisy zobowiązują biura do ciągłej modernizacji systemów informatycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego, łatwego i intuicyjnego wykonywania czynności. Firmy muszą dodatkowo poświęcić czas na weryfikację, czy rozwiązania oferowane im przez zewnętrznych dostawców spełniają wszystkie wymogi prawne – tłumaczy Anna Moskwiak – Karaszewska, Dyrektor Departamentu IT w Tax Care.

Obecny koszt wejścia na rynek w przypadku nowych biur rachunkowych jest na pewno wyższy niż było to jeszcze w zeszłym roku. Wiąże się z zakupem komputera i licencji systemu operacyjnego, zakupem serwera do gromadzenia danych oraz kopii zapasowych, a także certyfikatu do podpisywania elektronicznych dokumentów klienta (podpis kwalifikowany). Firma musi posiadać stały dostęp do sieci, a także korzystać z usług zewnętrznego administratora zarządzającego gromadzonymi danymi.

- Biura rachunkowe mogą zdecydować się na samodzielne poniesienie kosztów inwestycji w narzędzia informatyczne i aktualizację oprogramowania, ale alternatywą jest konsolidacja z kimś, kto takie rozwiązania już ma lub może je mieć taniej dzięki większej skali zakupów. Moim zdaniem franczyza to jeden z najlepszych sposobów na przetrwanie zmian, z jakimi mierzą się teraz biura rachunkowe – uważa Rafał Obarzanek.

Największym atutem franczyzy jest to, że franczyzobiorca nawet bez wielkiego kapitału dostaje sprawdzone standardy i procedury. Ryzyko niepowodzenia na starcie działalności w formie franczyzy znacząco obniża fakt, że franczyzobiorca nie jest pozostawiony sam sobie.