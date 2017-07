INFOR IT to dynamicznie rozwijający się Software House, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji mobilnych na wszystkie najważniejsze platformy (iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 i inne) oraz projektowaniu aplikacji telewizyjnych (Smart TV). Spółka INFOR IT jest doświadczonym partnerem wdrożeniowym systemów klasy CRM i innych aplikacji biznesowych dostosowanych do potrzeb każdego klienta. INFOR IT specjalizuje się także w budowaniu platform e – commerce, opartych na systemie Magento i profesjonalnych serwisów internetowych. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Tester Systemów IT

Lokalizacja: Warszawa

Zadania osoby na tym stanowisku:

wykonywanie testów aplikacji i zgłaszanie wykrytych błędów;

przygotowywanie dokumentacji oraz scenariuszy testowych;

sprawdzanie zgodności testowanych aplikacji ze specyfikacją;

analiza wyników i raportowanie przebiegu prac testowych;

zapewnianie wysokiej jakości przekazywanego oprogramowania;

Wymagania:

minimum roczne, praktyczne doświadczenie w testowaniu aplikacji WWW i/lub mobilnych

znajomość metodyk testowania oprogramowania oraz narzędzi wspomagających proces testowania

gotowość do pracy w wymiarze pełnego etatu;

dobra organizacja czasu pracy;

skrupulatność, sumienność oraz chęć pogłębiania wiedzy w powierzonym obszarze;

umiejętność automatyzacji testów (Behat, Selenium, Sikuli)

mile widziane doświadczenie w testowaniu usług sieciowych (najlepiej REST)

Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy:

współpracę w oparciu o wybraną formę umowy (B2B, UoP, zlecenie);

zdobycie ciekawych doświadczeń zawodowych;

przyjazną atmosferę pracy;

kontakt z nowoczesnymi technologiami;

pakiet socjalny;

Osoby zainteresowane rekrutacją zapraszamy do aplikacji TUTAJ