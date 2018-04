Specjalista ds. sprzedaży szkoleń

Jeśli chcesz być częścią zespołu z pozytywną energią,

który czerpie radość z pracy - poznajmy się :)

Dlaczego powinieneś do nas dołączyć:

· Dostaniesz umowę o pracę, kartę Multisport oraz dodatkowe 2 dni urlopu

· Otrzymasz stałą pensję podstawową oraz atrakcyjny system prowizyjny

· Będziesz pracować od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

· Będziesz rozwijać swoje kompetencje razem z nami poprzez szkolenia, udział w konferencjach, dostęp do najwyższej jakości informacji biznesowej

· Będziesz przychodził do biura z przyjemnością, ponieważ dołączysz do zespołu pozytywnych ludzi, dla których uśmiech i dobry nastrój to wartości jakie daje im praca

Szukamy osób:

· Z doświadczeniem w budowaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych, zarówno w kontakcie telefonicznym, jak i bezpośrednim

· Chcących znaleźć swoje miejsce na rynku pracy

· Energicznych, otwartych i samodzielnych



Przyjdź do nas i poznaj zespół, a na pewno zostaniesz dłużej.

Do zobaczenia!