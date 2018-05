Snipay – rewolucja w płatnościach

Na rynku głośno jest o kursie Bitcoina. Nie jest to jedyna kryptowaluta, równie często używany jest Etherum, ale ogólnie rzecz ujmując kryptowaluty to środek płatniczy przyszłości. Wielu inwestorów jest nimi poważnie zainteresowanych. Wykorzystując platformę SNIPAY, we współpracy z partnerami, spółka CWA S.A. wprowadziła rewolucyjną aplikację na tablety, smartfony oraz strony www, która pozwoli użytkownikom dokonywać anonimowych płatności w dowolnej walucie, również Bitcoinami, czy wymienialnymi tokenami. Wprowadzany system oparty jest na technologii blockchain, coraz bardziej popularnej na świecie.

– Blockchain to coś znacznie więcej niż kryptowaluty – podkreśla Dawid Borowiak, prezes zarządu CWA S.A. – W administracji w przyszłości blockchain zastąpi zaufany profil, co ułatwi czynności cywilno-prawne, np. zastąpi wizytę u notariusza czy część usług bankowych. Są kraje, które intensywnie pracują nad takimi rozwiązaniami i w tę stronę również i my podążamy. Praktycznie nie mamy konkurencji – nie ma systemu, który łączyłby tak wiele funkcji jak nasza aplikacja.

Technologia blockchain gwarantuje pełną anonimowość transakcji i nie pozwala na złamanie systemu. Co więcej, rozwiązanie to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla Bitcoinów, ale także dla inncyh kryptowalut, m.in. Etherum, Pascal czy Eracoin. Nie wymaga żadnych skomplikowanych zmian. System będzie łączył wiele funkcji związanych z obsługą transakcji i wsparciem raportowym sprzedawców. Planowana jest także jego implementacja pod kątem potrzeb e-kasyn i elektronicznych gier hazardowych. To kolejny krok milowy w postępującej rewolucji w dziedzinie płatności.

Na rynku od 10 lat

Zarząd spółki CWA S.A. w całej swojej 10-letniej historii zawsze dostrzegał niszę, podejmował wyzwania, poszukując nowatorskich rozwiązań i po prostu je wdrażał. Ta żelazna logika i konsekwencja doprowadziła spółkę do debiutu na giełdzie NewConnect w październiku 2017 r. Debiut ten został oceniony jako jeden z lepszych – kurs akcji zyskał 93,75%.

CWA jest spółką doskonale rozpoznawalną w Polsce – należy do niej ponad 90% rynku szkoleń, usług informatycznych i doradczych sektora publicznego. Czyli można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że 9 na 10 urzędników obsługujących klientów w urzędzie czy instytucji było szkolonych przez specjalistów CWA S.A.

W tej dziedzinie również byli innowacyjni – szkolenia odbywają się w stworzonych przez spółkę laboratoriach mobilnych, które dają komfort przygotowania zespołu do pracy z systemem w jego naturalnych warunkach, na tym samym sprzęcie i programie, który potem jest używany przez pracowników. Dzięki efektom tych przeprowadzanych na dużą skalę szkoleń spółka zdobyła ogromne zaufanie instytucji publicznych. Wygrała przetargi na duże projekty – np. wdrażany we Wrocławiu zintegrowany system oświaty.

– Staliśmy się partnerem dla poważniejszych graczy, gdy mieliśmy za sobą kilka tysięcy przeprowadzonych szkoleń – podkreśla Dawid Borowiak. – Przekonali się, że potrafimy obsługiwać duże projekty. Zrobiliśmy kilkadziesiąt tysięcy szkoleń, zaczęliśmy też organizować konferencje i w końcu staliśmy się liderem rynku w sektorze JST.

Dzisiaj CWA S.A. jest m.in. autoryzowanym centrum szkoleniowym największej w polskiej administracji publicznej firmy IT – Sputnik Software i jedynym partnerem strategicznym Eurocert, dostawcy usług kwalifikowanego centrum certyfikacji. A ścieżka jej rozwoju każe przypuszczać, że przed nią jeszcze sporo sukcesów.

Ewa Raj