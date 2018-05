Światło to życie

Będąc świadomym tej odpowiedzialności wiodący producent opraw oświetleniowych dostarcza szeroką gamę najwyższej jakości produktów opartych na technologii LED. ES-SYSTEM S.A. z Krakowa oferuje ponad 260 różnych systemów obejmujących przeszło 6 tys. produktów. Produkcja opraw oświetleniowych tej firmy odbywa się w dwóch wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Wszystkie produkty są sprawdzane we własnym, akredytowanym przez BBJ laboratorium, posiadającym status laboratorium nadzorowanego SMT.

Rodzina opraw oświetleniowych COSMO FX to wszechstronne i łatwe w konserwacji systemy o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. Spełniają one oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników pod względem estetyki, nowoczesnego designu i doboru kolorystyki, a wyróżniające je spośród konkurencji cechy sprawiają, że cieszą się dużą popularnością – znajdują zastosowanie w mieszkaniach, obiektach biurowych, szkołach, szpitalach i przestrzeniach przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu technologii LED oprawy osiągają lepsze parametry pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej wagi. Ich wykorzystanie w systemach zróżnicowanych układów optycznych zapewnia oświetlenie wysokiej jakości, dostosowane do oczekiwań użytkownika.

Wszędzie tam, gdzie wykonywana jest praca przy ekranach komputerowych, idealna wydaje się być oprawa COSMO ECLIPSE. Została ona wyposażona w wysokosprawny raster typu darklight, który nie tylko podnosi walory estetyczne oprawy, ale znacząco ogranicza poziom olśnienia. Tam, gdzie użytkownik oczekuje wysokiej odporności na udary mechaniczne i dużej szczelności oprawy, sprawdzi się oprawa COSMO ORION, która dodatkowo wyróżnia się niezwykłym wzornictwem. Jej kolorowy korpus umożliwia wydzielenie określonych przestrzeni z większej całości, stworzenie wizualnych ścieżek czy podkreślenie kolorystyki budynku.

Zoptymalizowanie rozsyłu światła zapewnia soczewkowy układ optyczny, w który wyposażone są oprawy COSMO NOVA. Ich zastosowanie podwyższa efektywność instalacji, ogranicza poziom olśnienia i redukuje pobór mocy. To oprawy idealne do instalacji w pomieszczeniach technicznych, dla których spółka dedykuje również oprawy COSMO APEX. Zamontowany w nich dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną ogranicza widoczność pojedynczych diod LED, ale nie wpływa na sprawność oprawy i efektywność energetyczną całej instalacji.

Spółka mocno inwestuje w badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz ciągły rozwój swojej oferty. Najnowsza technologia, która została wdrożona przez ES-SYSTEM S.A. to CIRCADIAN. Współgrając z rytmem dobowym człowieka poprawia ona komfort życia i polepsza samopoczucie użytkowników opraw. Oprawy z technologią CIRCADIAN zostały zaprezentowane przez firmę w Paryżu na Międzynarodowym Konwencie Oświetleniowym „PLD-C” i w Londynie na „LuxLive” – największych targach oświetleniowych w Europie.

