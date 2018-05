Sinevia wzmacnia obronność

Potrzeby wojska nie ograniczają się do sprzętu i wyposażenia. Aby żołnierze mieli gdzie mieszkać i odbywać ćwiczenia, a kosztowny sprzęt był odpowiednio zabezpieczony i przechowywany, potrzeba inwestycji wykonanych na najwyższym jakościowo poziomie. Polskiej armii zapewnia je Sinevia – firma kontynuująca chlubne tradycje Wojskowych Zakładów Remontowo-Budowlanych.

Kilkudziesięcioletnia historia związana z wojskiem dokumentuje długą tradycję usług o wysokiej jakości Bez tego firmie trudno byłoby działać na bardzo wymagającym, specjalistycznym rynku usług dla szeroko rozumianych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Sinevia przyczynia się pośrednio do wzmacniania obronności kraju. Jest bowiem oczywiste, że żołnierze uwolnieni od problemów mieszkaniowych, mieszkający niedaleko jednostki wojskowej z żoną i dziećmi, mają dobrą kondycję psychiczną. Zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych to nie tylko zakup sprzętu i uzbrojenia – to również infrastruktura, na którą składa się m.in. budowa nowych obiektów i utrzymanie starych. Czołgi potrzebują garaży i stanowisk serwisowych, samoloty stosownych hangarów. Poligony wymagają budowy dróg, budynków socjalnych, czasem trzeba naprawić pas startowy. Tym potrzebom i koniecznościom wychodzi naprzeciw tysiącosobowa załoga Sinevii, pracująca głównie na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego.

To wszystko stanowi duże przedsięwzięcia natury technicznej. Firma posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego do przetwarzania informacji niejawnych do stopnia „tajne” oraz koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi i amunicją na potrzeby wojska i policji. Ma również koncesję na działalność ochroniarską w zakresie zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej. Dzięki niej może budować obiekty wojskowe, które wymagają zainstalowania odpowiednich zabezpieczeń.

W skład tego budownictwa wchodzi również ponad tysiąc oddanych mieszkań dla żołnierzy, a także budownictwo specjalistyczne takie jak: strzelnice, magazyny, hale, hangary, składy, koszary, obiekty szkoleniowe, kończąc na stołówkach czy kantynach żołnierskich. Łącznie portfel zrealizowanych zamówień budowlanych na rzecz wojska od momentu powstania Spółki przekroczył już wartość ponad 1 mld zł. Posiadając kierownictwa zlokalizowane w Krotoszynie, Gnieźnie, Jarosławiu i Nowym Dworze Mazowieckim, spółka może łatwo i skutecznie zarządzać budowami od Przemyśla po Świnoujście.