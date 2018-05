Czysta woda i środowisko w Pleszewie

– Wykonujemy praktycznie wszystkie zadania związane z branżą komunalną – zaznacza Grzegorz Knappe, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, laureat a EkoSymbolu 2017. – Główna nasza działalność, oparta na bogatym, długoletnim doświadczeniu, to dostarczanie wody i odbieranie ścieków od mieszkańców, ale zajmujemy się również odbiorem i transportem odpadów komunalnych i przemysłowych, utrzymaniem zieleni miejskiej, oczyszczaniem miasta. Mamy własna stację diagnostyczną, wykonujemy również dużo usług na zewnątrz. Nasze akredytowane laboratorium należy do najlepszych w Wielkopolsce i świadczy usługi dla kilkudziesięciu gmin w południowej części regionu.

Laboratorium, które już niemal 10 lat temu otrzymało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadza do 3000 analiz rocznie. Posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zatwierdzenie systemu jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, uprawnienia do profesjonalnego pobierania wody i ścieków. Zakres badań, jakie obecnie oferuje to: pobieranie i transport próbek wody i ścieków, badania fizykochemiczne wody i ścieków, badania bakteriologiczne wody. Laboratorium dba, aby woda w mieście była bardzo wysokiej jakości i szybko jest w stanie dostarczyć informacje o ewentualnych zmianach w jej fizykochemii, co umożliwia stosowną reakcję. Obsługuje baseny, akweny, jeziora, studnie indywidualnych gospodarstw.

Kilka lat temu właściciel, czyli Gmina Pleszew, zadecydował, aby PK w Pleszewie zajmowało się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i z nich realizowało (przy wsparciu gminy) inwestycje. Z tego obowiązku firma wywiązuje się perfekcyjnie. W ciągu kilku lat zbudowano wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej z jej rozdziałem na sanitarna i deszczową, nowe wodociągi, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, w której zastosowano szereg urządzeń wchodzących w ciąg technologiczny konieczny do spełnienia tzw. Dyrektywy Azotowej UE. Współpraca z władzami miejskimi układa się bardzo dobrze, a podjęte kilka lat temu decyzje okazały się trafione. Przedsiębiorstwo rozkwitło.

– Rozbudowujemy kolejne odcinki kanalizacji, staramy się o kolejne środki niezbędne do realizacji tych celów – zaznacza Grzegorz Knappe. – Pierwszy etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie skończyliśmy w 2015 r., od 2016 r. realizujemy drugi etap i aplikujemy o środki na trzeci. Zdajemy sobie sprawę z tego że powoli się kończy możliwość pozyskiwania środków unijnych, przynajmniej w takiej skali jak dzisiejsza, więc chcemy te ostatnie lata wykorzystać jak najefektywniej. To najważniejsze nasze zadanie.