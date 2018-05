Mały gigant

Integrotech dostarcza rozwiązania dla wielu branż w zakresie automatyki przemysłowej, projektów technicznych, urządzeń elektronicznych i kompletnych systemów opomiarowania mediów. Jest także pierwszym w Polsce producentem gazomierza ultradźwiękowego MPUvC-MID do zastosowań fiskalnych, będącego wynikiem współpracy z TechnipFMC. Jest to urządzenie tak zaawansowane, że zasłużyło na złoty medal na tegorocznych, IX Targach Expo-Gas w Kielcach. Takich i innych sukcesów Integrotech odnotowuje o wiele więcej.

Nominowana do tytułu Symbol 2017 spółka powstała 15 lat temu w Łodzi w odpowiedzi na zapotrzebowanie niszy, jaką stanowiło rozwijające się polskie gazownictwo. Wyspecjalizowała się w stawianiu czoła nietypowym problemom przy pomocy kilkunastoosobowej kadry inżynierskiej, projektującej autorskie rozwiązania techniczne od podstaw. Jednym z jej flagowych produktów jest innowacyjny, Modułowy System Pomiarów (MSP-02), znajdujący zastosowanie nie tylko w gazownictwie, ale wszędzie tam, gdzie niezbędne są precyzyjne pomiary mediów. Dzięki unijnej dotacji możliwe będzie w niedługim czasie wdrożenie kolejnej jego generacji, wzbogaconej m. in. o funkcje regulacyjne – MSPR 4.0. System jest unikalny na skalę międzynarodową. Profesjonalizm firmy został doceniony przez tak uznanych na globalnym rynku partnerów, jak TechnipFMC, ABB, EMERSON, czy DeLaval, jest także certyfikowana m. in. w PTB (niemiecki, federalny instytut metrologii).

– Najistotniejszy w naszych osiągnięciach jest zespół, który na nie zapracowuje – podkreśla Piotr Łuczak, prezes Integrotech sp. z o.o. – Wprawdzie kadra jest niewielka, ale wysoce wykwalifikowana; przy tym udało mi się tak dobrać zakresy odpowiedzialności, że ludzie samorealizują się i wzajemnie motywują, a nie zwalczają. W efekcie rotacja pracowników jest bardzo niska, a to z kolei przekłada się na długofalowy rozwój, stabilność kompetencji, łatwość rekrutacji i atrakcyjność kontraktów.

A tych nie brakuje. Przez 15 lat istnienia Integrotech zrealizował ponad 600 projektów i wdrożył powyżej 100 systemów w kraju i za granicą, rozwijając gamę oferowanych technologii. Wielkim sukcesem firmy jest też fakt, że ma swój udział w powstawaniu Gazociągu Jamalskiego: na wszystkich polskich tłoczniach są eksploatowane jej systemy. Integrotech jest jednym z zaledwie trzech polskich producentów fiskalnych przeliczników objętości gazu, a jego kluczowi klienci to firmy z grupy jak PGNiG s.a. i generalni wykonawcy inwestycji. To samo w sobie świadczy o skali sukcesu.

– Nieduża polska firma z dobrze przemyślaną organizacją doświadczyła pozytywnej weryfikacji na rynku międzynarodowym, w bardzo wymagającej branży. To oznacza, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju i będziemy nim podążać – podsumowuje P. Łuczak.