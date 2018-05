Innowacyjne tkaniny na miarę (sukcesu)

Działalność TAS Group obejmuje projektowanie i wykonawstwo konstrukcji membranowych, systemów osłon przeciwsłonecznych, tekstylną architekturę wnętrz, fasady tekstylne i systemy parasoli całorocznych. Kolejny typoszereg produktów to zadaszenia tarasowe, takie jak: pergole z ruchomymi dachami, żagle z możliwością automatycznego zwijania, a także szereg innych rozwiązań projektowanych pod wymogi indywidualnego klienta. Celem TAS-u jest dostarczanie odbiorcom najwyższej jakości produktów oraz świadczenie profesjonalnych usług projektowych i kompleksowej obsługi.

– Wartością nie do przecenienia jest elastyczność i wyjątkowa dbałość zarówno o klienta, jak i o dostawcę – mówi Tomasz Wojciechowski, prezes TAS Group.– Budujemy relacje z każdą stroną transakcji. To pomaga w wielu kwestiach, także negocjacyjnych.

Z początkiem 2017 r. TAS rozpoczął kolejne realizacje: sufit membranowy na krytej pływalni w Raciborzu oraz zadaszenie nad trybuną sportową w Przemyślu. Ale przyglądając się sukcesom spółki, warto zatrzymać się na chwilę na roku minionym.

To był rok

W 2016 r. TAS zrealizował wiele innowacyjnych, ciekawych projektów. Jednym z nich było wykonanie zadaszenia nad amfiteatrem w Myszkowie. – Była to bardzo udana realizacja – opowiada T. Wojciechowski. – Spotkała się z dużym zainteresowaniem głównie ze względu na swoją nietypowość. Powierzchniowo może nie było to duże zadanie, bo jedynie 200 m2, ale od strony matematycznej stanowiło nie lada wyzwanie. Poza tym dla nas była to nowość, bo akurat tego typu konstrukcji wcześniej nie wykonywaliśmy. Zadaszenie było gotowe i oddane do użytku już w dwa miesiące od podpisania umowy. Już teraz w oparciu o to rozwiązanie realizowanych jest kilka innych zadaszeń w Polsce.

Zgodnie z założeniami na rok 2016, do oferty TAS Group zostały wprowadzone nowe systemy zadaszeń z tkaniny ETFE, także w postaci pneumatycznych poduszek. Firma przeszła od teorii do praktyki. Udało się jej już stworzyć w tym systemie dwie realizacje. Zazwyczaj materiały takie są wykorzystywane do wielkoformatowych przestrzeni: pokrycie dużego patio, fasady – tak jak na stadionie Allianz Arena w Monachium. Jest to też alternatywa dla realizacji mniejszych projektów, gdzie do tej pory były używane materiały z poliwęglanu. Rozwiązanie takie jest lepsze nie tylko z powodów estetycznych, ale i ekonomicznych.

Ale to nie koniec nowości w ofercie firmy. – Wprowadziliśmy kolejny produkt: drzwi przesuwne, jako uzupełnienie zadaszeń. Mamy podpisaną umowę na wyłączność z hiszpańską firmą, która dostarcza systemy i prowadnice, a całe drzwi robione są przez nas – wyjaśnia T. Wojciechowski. Gwarancją jakości może być fakt, że skorzystał z nich m.in. hotel Sheraton w Krakowie.