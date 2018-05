Elektryczność to przyszłość

Warszawa dysponuje bardzo nowoczesną, sprawną i świetnie zorganizowaną komunikacją publiczną. Korzysta z niej ponad połowa mieszkańców, a to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Autobusy Miejskich Zakładów Autobusowych obsługują ponad pół miliarda pasażerów rocznie, najwięcej spośród wszystkich stołecznych przewoźników. Warszawiacy doceniają nowoczesność autobusów, czystość i możliwość szybkiego przejazdu po buspasach.

– Najważniejszy jest pasażer, więc nasze strategiczne priorytety są oczywiste w branży: punktualność, czystość, bezpieczeństwo, ale także ekologia – zapewnia Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. w Warszawie. – Stawiamy na autobusy elektryczne, moim zdaniem to przyszłość komunikacji miejskiej. Jednym z naszych priorytetów jest ograniczanie tak powszechnego w wielkich miastach zjawiska smogu. Zamierzamy też wypróbować eksploatację pojazdów z napędem wodorowym. Mam nadzieję, że nasze pionierskie doświadczenia, mogą być pomocne w organizacji komunikacji dla innych miast, nie tylko w Polsce.

Z końcem 2020 r., MZA w Warszawie będzie wysyłało na ulice miasta, w tym na Trakt Królewski (Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat), 160 autobusów elektrycznych, co stawia Stolicę na pozycji jednego z europejskich liderów elektromobilności. Będą wyposażone w lokalizację pojazdu i powiązany z nim system informacji liniowej i pasażerskiej, łączność alarmową, monitoring wizyjny, klimatyzację, system automatycznego wykrywania pożaru. Sieć ładowarek ulicznych umożliwi szybkie ładowanie podczas postoju bez konieczności zjeżdżania do zajezdni. Całkowity koszt projektu to prawie 418 mln zł, z czego 180 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Ogółem do końca 2020 r. MZA będą dysponować niemal 300 pojazdami niskoemisyjnymi bądź bezemisyjnymi – gazowymi, elektrycznymi i hybrydowymi.

To niejedyne wysiłki zmierzające do oszczędzania energii, Od kilku lat MZA wykorzystuje pojazdy hybrydowe, a od ponad trzech lat po Stolicy jeździ kilkadziesiąt autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Na dachach kilkuset pojazdów działają panele fotowoltaiczne pozwalające na zmniejszenie zużycia oleju napędowego o kilka procent, (zasilają klimatyzację, monitoring czy biletomaty), a urządzenia do rekuperacji pozwalają odzyskiwać energię podczas hamowania.

Co podwyższa komfort przejazdu i uatrakcyjnia podróż? Ładowarki do smartfonów w dużej części taboru, dostęp do sieci Wi-Fi prawie w każdym pojeździe. Ale i bezpieczeństwo: Każdy kierowca MZA przechodzi regularnie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i jest oswojony z trudnymi sytuacjami zagrożenia życia, nie boi się reagować na nie w trakcie codziennej służby. Wielu pracowników ukończyło szkolenia z dziedziny ratownictwa drogowego (techniki reanimacji, korzystania z defibrylatora, opatrywania najbardziej skomplikowanych zranień i złamań kończyn, ewakuacja pasażerów z zadymionego autobusu) uzyskując stosowne certyfikaty.

Danuta Klimek