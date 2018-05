Kaspersky Lab: niezrównana wiedza i doświadczenie

Kaspersky Lab jest bodaj najbardziej znaną i rozpoznawalną w Polsce marką dbająca o cyberbezpieczeństwo. Jacy klienci korzystają z produktów firmy?

Obecnie Kaspersky Lab jest korporacją o międzynarodowym zasięgu z bardzo rozpoznawalną marką i logo na bolidach Formuły 1. Jednak nie zawsze tak było. Pamiętam czasy, kiedy firma była zaledwie czteroosobowym start-upem, a Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. – drugim zagranicznym przedstawicielstwem. Zresztą polski zespół wniósł bardzo duży wkład w sukces całej korporacji, co zaowocowało dużą samodzielnością w kreowaniu przez nas rozwiązań dostosowanych do oczekiwań polskiego rynku, zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dla wszystkich segmentów rynku i dla większości platform. Naszymi klientami są zarówno użytkownicy indywidualni, jak duże korporacje. Jesteśmy przekonani, że decydując się na stosowanie oferowanych przez nas rozwiązań, nasi klienci dokonali trafnego wyboru, bo oprócz najnowocześniejszych technologii otrzymali także zaawansowane bezpłatne lokalne wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie konkretnie produkty dla poszczególnych segmentów klientów i użytkowników najpopularniejszych platform cieszą się największym zainteresowaniem?

Jeśli mówimy o rozwiązaniach dla rynku konsumenckiego, to największym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania typu Kaspersky Internet Security na platformę Windows, co jest uwarunkowane głównie popularnością tego systemu operacyjnego. W mniejszym stopniu rozwiązania dla systemu MacOS. W tym jednak przypadku w dużym stopniu za sprawą krążącej nieuprawnionej według mnie opinii, że ten system operacyjny jest bezpieczny. Obecnie nie ma bezpiecznych platform. Możemy raczej mówić o prawdopodobieństwie wystąpienia infekcji i tu dalej funkcjonuje reguła, że im platforma bardziej popularna, tym stanowi większe zainteresowanie cyberprzestępców, co przekłada się bezpośrednio na liczbę szkodliwego oprogramowania dla poszczególnych systemów operacyjnych. Tę tezę potwierdza obserwowany ostatnio duży wzrost zagrożeń dla Androida. W przypadku rozwiązań korporacyjnych, oprócz skuteczności neutralizacji zagrożeń, ważna jest funkcjonalność, a w szczególności możliwość zdalnego zarządzania wszystkimi modułami ochrony. Dlatego nasi klienci najczęściej wybierają Endpoint Security for Business wraz z konsolą zarządzającą.