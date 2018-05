Nowe oblicze pożyczek pozabankowych

Na jakich filarach oparty jest sukces Kreditechu?

Podstawą naszej działalności jest unikalny system zarządzania ryzykiem kredytowym, dzięki któremu, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, jesteśmy w stanie ocenić zdolność kredytową wnioskującego. Nasz proces nie dzieli klientów na tzw. bankowych i niebankowych, ponieważ działa zupełnie inaczej niż klasyczne rozwiązania w tym obszarze. System Kreditech łączy nowe źródła danych, tzw. dane behawioralne z nowoczesną statystyką oraz technologią „machine learning”. To unikalne i bardzo skuteczne rozwiązanie, które zmienia powszechnie znane zasady weryfikacji kredytowej, szczególnie w obszarze pożyczek online.

Jak powstał Kreditech i jak wyglądało jego wejście na polski rynek?

Biznes Kreditechu powstał z pomysłu kilku młodych przedsiębiorców i rozrósł się do poziomu jednego z największych podmiotów z branży fintech na całym świecie. W tej chwili w Kreditech zainwestowały tak znane firmy jak J. C. Flowers, Rakuten i PayU. Na rynek polski weszliśmy w 2014 r. jako marka Kredito24.pl z ofertą pożyczek krótkoterminowych. Na początku 2016 r. rozszerzyliśmy ofertę o pożyczki ratalne dostępne na nowej platformie Monedo Now. Początkowo Monedo Now proponowało dwa produkty: pożyczki na trzy miesiace do 3000 złi długoterminowe pożyczki do 36 miesięcy. Dzisiaj Monedo Now jest podstawowym serwisem Kreditech, który rozwinęliśmy o oferty dla osób, które chcą sfinansować zakupy online. Ten obszar rozwoju oferty jest dla nas priorytetowy i strategiczny.

Czym państwa oferta buduje swoją przewagę względem konkurencji i dlaczego to właśnie was warto wybrać?

Oferujemy klientom finansowanie w szybki, wygodny i w pełni online’owy sposób. Wniosek o pożyczkę jest ograniczony do minimum zapytań, jego weryfikacja trwa chwilę, a wypłata środków następuje natychmiast. Jesteśmy w stanie zapewnić taki poziom usług dzięki unikalnej technologii bazującej na Big Data. Taki rodzaj doświadczenia nie jest dostępny w tradycyjnych usługach finansowych, gdzie wypełnienie wniosku kredytowego zajmuje w najlepszym przypadku kilkanaście minut, a decyzja kredytowa często zapada kolejnego dnia. Nasza przewaga to dostęp do pożyczki w momencie, kiedy klient potrzebuje wolnych lub dodatkowych środków. Dlatego przyszłością jest rozwój oferty w obszarze e-commerce, gdzie natychmiastowy dostęp do finansowania jest kluczowy. Razem z naszym strategicznym partnerem PayU wprowadziliśmy możliwość finansowania zakupów pożyczką ratalną. A obecnie rozwijamy z PayU nowy produkt „Płacę później”, czyli możliwość bezodsetkowego odroczenia płatności o 30 dni. To kolejne, bardzo wygodne rozwiązanie dla konsumenta. Pozwala skorzystać z okazji zakupowych nawet jeśli klient nie dysponuje w danej chwili wystarczającymi środkami finansowymi lub, wybierając towar, nie chce angażować własnych środków, zanim ostatecznie podejmie decyzję o zakupie. Tym samym przenosimy konkurencję w obszarze produktów finansowych na kolejny poziom. Klienta chcemy pozyskiwać wygodą, szybkością i adekwatnością produktu do jego potrzeb.