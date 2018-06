Powyżej oczekiwań

Russell Bedford jest międzynarodową firmą branży doradztwa prawno-podatkowego, działającą w Polsce od 2011 r. W swojej działalności skupia się przede wszystkim na budowie trwałej relacji z klientem, świadcząc usługi wykraczające nawet ponad jego wymagania, co jest misją firmy.

Russell Bedford Poland posiada biura w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Gdańsku. Pracuje w nich zróżnicowany, w sumie blisko 70-osobowy zespół specjalistów, zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Obok adwokatów firma zatrudnia doradców podatkowych, radców prawnych oraz biegłych rewidentów. Na tle wielu innych firm w branży

Russell Bedford wyróżnia realizacja zróżnicowanych projektów, które firma może realizować dzięki niezwykle szerokiemu zakresowi oferowanych usług.

– Podstawą naszej działalności jest oczywiście prawo, podatki, audyty, księgowość rynków kapitałowych, ubezpieczenia, szkolenia, czy doradztwo biznesowe i giełdowe – wymienia dr Andrzej Dmowski, partner zarządzający w Russell Bedford Poland. – Ale także ochrona danych osobowych (RODO), usługi audytorskie i poświadczające, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, doradztwo gospodarcze, wyceny finansowe i alternatywne fundusze inwestycyjne. Asystujemy także w procesach restrukturyzacji, czy sprzedaży przedsiębiorstw na wszystkich etapach, od planowania transakcji, aż po wsparcie merytoryczne po jej zamknięciu. Wszystko po to, by osiągnąć wspólny sukces, który zagwarantować może nasze pełne zaangażowanie i wytrwałość we współpracy.

Przez siedem lat działalności w Polsce Russell Bedford ugruntował swoją pozycję jako jedna z najlepszych firm doradztwa prawno-podatkowego, co potwierdza nie tylko 650 klientów w 2017 r., lecz także obecność firmy w najważniejszych na rynku rankingach: Top 20 międzynarodowych firm konsultingowo-doradczych na świecie wg International Accounting Bulletin 2017, drugie miejsce w rankingu Doradców Podatkowych Book Of Lists, a ostatnio także wysoka lokata w XII Rankingu Firm i Dor)adców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Dziś do tych sukcesów Russell Bedford doliczyć może nominację do Symbolu Wsparcia Biznesu 2018.

Adrian Buksa