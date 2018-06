Płaska: woda, cisza, spokój

Płaska kojarzy się przede wszystkim z Kanałem Augustowskim. Czy to dlatego rada gminy podjęła uchwałę „Plan obchodów jubileuszu 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego”?

Zgadza się. Budowa kanału rozpoczęła się 15 czerwca 1823 r., czyli 195 lat temu. W związku ze zbliżającą się okrągłą rocznicą nasza Rada uchwaliła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do tej ważnej dla nas daty. Celem jest promowanie Strefy Kanału Augustowskiego, a jednoczenie podjęcie działań inwestycyjnych, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności terenów wokół samego Kanału – zwłaszcza, że władze rządowe, obecnie na szczeblu Wód Polskich, wydają się traktować tę wspaniałą budowlę trochę po macoszemu.

Na co turyści odwiedzający Płaską mogą liczyć oprócz atrakcji, jaką jest Kanał Augustowski?

Przede wszystkim na spokój, ciszę i komfortowy wypoczynek z dala od zgiełku. Jesteśmy pod tym względem idealnym dopełnieniem takich ośrodków miejskich jak Augustów czy Suwałki. Oczywiście to nie są jedyne walory naszej gminy. Płaska leży na terenie rezerwatów przyrody, zalesienie wynosi u nas aż 82,2% powierzchni. W przeważającej części są to bory sosnowe gwarantujące bardzo duży dostęp do światła słonecznego. Co ciekawe, naszą gminę wyróżnia brak ograniczeń w przemieszczaniu się po lasach. Kolejną atrakcją zachęcającą do zawitania do nas w okresie urlopowym są szlaki wodne rzeki Czarnej Hańczy oraz oczywiście Kanału Augustowskiego. Są to przepiękne trasy, warto je pokonywać łodzią lub kajakiem, które można wypożyczyć. Jeziora m.in.: Serwy, Mikaszewo, Krzywe, Gorczyckie, Orle oraz Paniewo oprócz pięknych widoków oferują turystom dużą swobodę w wędkowaniu oraz żegludze. Chcącym zażyć kąpieli, zarówno tych wodnych, jak i słonecznych, proponujemy skorzystanie z plaż gminnych. Zachęcam również do wycieczek rowerowych po całym terenie gminy – wyznaczone ścieżki liczą ponad 100 km, a zimą są chętnie wykorzystywane jako trasy narciarstwa biegowego. Całości dopełnia baza noclegowa. Praktycznie w co drugim domostwie znajdziemy gospodarstwo agroturystyczne, które zapewnia wygodę, spokój oraz lokalne, zdrowe wyroby spożywcze.

Nie bez znaczenia jest też położenie blisko granicy z Białorusią i Litwą.

To prawda. Z Płaskiej jest możliwe przekroczenie granicy białoruskiej pieszo, rowerem oraz drogą wodną. W Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej istnieje możliwość zakupu vouchera, który uprawnia do bezwizowego przekroczenia granicy na okres 10 dni. Płaska jest również dobrą bazą do wycieczek na Litwę – do Wilna jest od nas zaledwie 2,5 godziny jazdy samochodem.