Inwestycje w otoczeniu zabytków

Już na przykładzie starożytnych Egipcjan wiemy, że ludzkość chętnie osiedlała się w bezpośredniej bliskości rzek, które zapewniały żyzną ziemię, niezbędną do upraw – na naszej szerokości geograficznej również można było zaobserwować tę tendencję. Przez gminę Kondratowice przepływa Mała Ślęża, będąca gwarantem wysokiej jakości gleb, dzięki czemu osadnictwo istnieje tu już od neolitu, co potwierdziły liczne badania archeologiczne. Historycznie pierwsza wzmianka o gminie pochodzi z początku XIII wieku, uznać można zatem, że atrakcyjność tutejszych ziem zauważono już dawno temu.

Pola uprawne i pałace

Gmina Kondratowice znajduje się w powiecie strzelińskim, niecałe pół godziny drogi od Wrocławia. Ma głównie rolniczy charakter, z uwagi na żyzne gleby wysokiej jakości. Dzięki temu okoliczne tereny przecinają pola, na których uprawiane są zboża, rzepak, kukurydza i – co ciekawe – szparagi. Gmina łączy w sobie malownicze krajobrazy, bowiem umiejscowiona jest na przeciętej rzeką granicy Równiny Wrocławskiej i Przedgórza Sudeckiego. Sprzyja to weekendowej turystyce, zwłaszcza rowerowej, z uwagi na mnogość szlaków, a nie bez znaczenia pozostaje także bliskość Arboretum w Wojsławicach – jednego z największych w Polsce ogrodów botanicznych.

W krajobraz wpisały się także zabytkowe budowle, których pewien rodzaj występuje tu w wyjątkowo dużej ilości – mowa o pałacach. Jest ich aż szesnaście, są często otoczone ogrodami, z czego najważniejsze znajdują się w: Białobrzeziu, Komorowicach, Jezierzycach Małych, Lipowej, Prusach i w samych Kondratowicach, gdzie możemy zobaczyć odrestaurowaną budowlę. Z kolei w Żelowicach i Zarzycy podziwiać można zabytkowe kościoły. Co ciekawe, pałace funkcjonowały w gminie aż do II wojny światowej, po czym w większości stały się tzw. „trwałymi ruinami”, niemniej co do części z nich istnieją plany odświeżenia i przywrócenia dawnej świetności. Kilka jest w prywatnych rękach, co w połączeniu z atrakcyjnością turystyczną gminy samo nasuwa pomysły. I tak w Lipowej ma zostać otwarty hotel i spa, zwłaszcza, że w okolicy odkryto niedawno źródła geotermalne. Powstaje także coraz więcej gospodarstw agroturystycznych.

Jednak atrakcyjność gminy Kondratowice wynika nie tylko z jej pocztówkowych aspiracji. To także inwestycje czynią region łakomym kąskiem dla przedsiębiorców.

Apetyt na inwestycje

Tereny inwestycyjne skupiają się dwadzieścia kilometrów od autostrady A4, w okolicach miejscowości Białobrzezie, leżącej na DK 39 za Strzelinem.