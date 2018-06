Lazurowa przyszłość

„Lazurowy Zakątek”, „Lazurowe Ogrody”, „Lazurowa Przystań” – to miłe i przyjazne nazwy kolejnych inwestycji, z których znana jest SM „Lazurowa”. Nabywcy nowych mieszkań wybrali je kierując się przede wszystkim wysoką jakością, dobrą ceną i atrakcyjną lokalizacją.

Wieloletni członkowie spółdzielni cieszą się stosunkowo niskimi opłatami, rosnącym standardem mieszkań, bloków i ich otoczenia, a także możliwością korzystania z bogatej i ciekawej oferty zarówno kulturalnej, jak i rekreacyjno-ruchowej.

Zarząd SM „Lazurowa” konsekwentnie wykorzystuje atuty: doświadczenie w inwestycjach oraz atrakcyjne położenie nieruchomości ze sprawnym układem komunikacyjnym, dużym nasyceniem zieleni i rychłą perspektywą drugiej linii metra, a także stabilnością finansową, wiarygodnością popartą satysfakcją i zadowoleniem mieszkańców.

Strategia pewności jutra

– Podczas niedawnego walnego zgromadzenia członków spółdzielni propozycja przeznaczenia zysków z inwestycji na dofinansowanie funduszu remontowego starych zasobów i rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia spotkała się z aplauzem – zaznacza Zbigniew Gaca-Richter, prezes SM „Lazurowa”. – Chcielibyśmy rozpocząć je na początku przyszłego roku.

Ta inwestycja to „Lazurowa Przystań” – nowy budynek z

67 mieszkaniami (złożono na nie już 300 wstępnych rezerwacji), z częścią usługową, dwupoziomowym garażem podziemnym i ok. 400 m2 lokali użytkowych. Niepowtarzalna bryła budynku będzie ocieplona wełną mineralną, zaś większość elewacji to płyty włókno-cementowe łatwe w utrzymaniu czystości i o dobrych właściwościach mechanicznych i technicznych. Wysokiego standardu dopełnią bardzo przestronne klatki schodowe i nowoczesne windy. Projektant przygotowuje już dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Podobnie jak w poprzednich inwestycjach, połowa mieszkań oferowana jest członkom spółdzielni „po kosztach”, zaś druga połowa znajduje nabywców na zasadach deweloperskich.

Dużym zainteresowaniem cieszą się lokale o pow. 27 m2 do

50 m2, a także lokale trzypokojowe o pow. ok. 70 m2. Na ostatnich kondygnacjach znajduje się też kilka największych, w tym dwupoziomowych lokali o pow. od 90 do 120 m2. Co ważne, przyszli lokatorzy mogą na bieżąco wnosić uwagi odnośnie aranżacji swojego przyszłego domu.

Na tym inwestycji nie koniec. W planach jest budowa garażu wielopoziomowego, a także kilkuetapowa przebudowa centralnej części osiedla polegająca na zastąpieniu pawilonów, które lata świetności mają już za sobą, nowymi budynkami mieszkalnymi z lokalami usługowymi i – oczywiście – z garażami podziemnymi. Oznaczałoby to również przeniesienie siedziby spółdzielni do „Lazurowej Przystani”. – Uzyskalibyśmy w ten sposób ok. 15 tys m2 powierzchni użytkowej mieszkań – wyjaśnia Zbigniew Gaca-Richter. – Jestem pewien, że nie będzie problemów ze sprzedażą, gdyż zapotrzebowanie na mieszkania jest bardzo duże, a koniunktura dobra. Oferujemy dobry produkt, w dobrej cenie. Nie zaciągamy żadnych kredytów na realizację inwestycji.