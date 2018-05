300 zł wyprawki na dobry start w roku szkolnym 2018/2019 – pytania, odpowiedzi

Jakie kryterium dochodowe należy spełniać, aby otrzymać wsparcie?

Program zakłada, iż ze świadczenia będą mogły skorzystać wszystkie osoby uprawnione bez względu na dochód.

Czy wniosek można złożyć przez internet?

Tak, jest to możliwe. Od 1 lipca 2018 r. wniosek może zostać złożony drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 sierpnia o świadczenie będzie można wnioskować również w formie papierowej, składając odpowiednie dokumenty osobiście lub wysyłając je pocztą na adres organu. Za obsługę programu "Dobry start" będą odpowiedzialne jednostki zajmujące się dotychczas świadczeniami "Rodzina 500+".

Mój synek w tym roku rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Czy otrzymamy na niego świadczenie?

Tak, program obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019. Jest to pierwszy rok obowiązywania programu "Dobry start". Świadczenie ma przysługiwać na rozpoczynające rok szkolny dzieci w do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed 18. rokiem życia nauki również do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych granica wiekowa to 24. rok życia.

Czy pieniądze otrzymamy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego?

Wniosek warto złożyć wcześniej, aby świadczenie otrzymać we wrześniu 2018 r. W przypadku złożenia dokumentów w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia powinna nastąpić do końca września. Jeżeli złożymy wniosek później, świadczenie zostanie wypłacone w terminie dwóch miesięcy. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przesłana na nasz adres e-mail. W przypadku niepodania adresu poczty elektronicznej, przy składaniu wniosku zostaniemy poinformowani o możliwości osobistego odbioru informacji. Świadczenie zostanie wypłacone także pomimo nieodebrania informacji o jego przyznaniu.

Pieniądze będą wypłacane raz w roku w kwocie 300 zł na każde z uprawnionych dzieci

Mój były mąż nie mieszka z nami. Mimo to twierdzi, że jeśli pierwszy złoży wniosek o wyprawkę na nasze dzieci, to pieniądze zostaną mu wypłacone. Czy ma rację?

Nie, w przypadku zbiegu prawa rodziców do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W wyroku rozwodowym sąd ustanowił opiekę naprzemienną nad naszą córką. Który z rodziców będzie w takiej sytuacji uprawniony do otrzymania świadczenia?

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (z dnia 7 maja 2018 r.) - etap legislacyjny: konsultacje publiczne

