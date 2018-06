Wakacyjna praca? Najwięcej miejsc w produkcji przemysłowej

Prognoza netto zatrudnienia* dla III kwartału 2018 roku, zadeklarowana przez polskich pracodawców z sektora Produkcji przemysłowej wynosi +23%. Mimo, że w stosunku do ubiegłego kwartału odnotowano spadek o 2 punkty procentowe, to w ujęciu rocznym prognoza wzrosła aż o 16 punktów procentowych. To pierwszy taki przypadek w historii badania ManpowerGroup w Polsce (od II kwartału 2008 roku), gdy firmy produkcji przemysłowej od początku roku, w każdym kwartale deklarowały prognozę przekraczającą +20%.

Jak zauważa Tomasz Walenczak, ekspert agencji zatrudnienia Manpower, mamy rekordowo niskie bezrobocie i bardzo dobre wyniki gospodarki, także te w skali makro, a zatem zapotrzebowanie na pracowników również stale wzrasta

Liczba ofert pracy na rynku sprawia, że poziom rotacji także się nasila. W wyniku tego, część pracodawców nawet nie mając dziś otwartych nowych wakatów jest w permanentnym procesie rekrutacji, aby reagować właśnie na wspomnianą rotację. Poza tym wyciągnięto wnioski z ubiegłorocznego tak zwanego wysokiego sezonu, gdy na skutek braku zasobów część przedsiębiorstw musiała zredukować plany produkcyjne a dziś już co druga firma sygnalizuje takie wyzwanie – dodaje Tomasz Walenczak.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia w sektorze Produkcja przemysłowa w Polsce w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Ekspert Manpower tłumaczy, że z punktu widzenia osoby poszukującej pracy tak wysoka prognoza zatrudnienia to doskonała wiadomość.

Kandydaci mogą wybierać w coraz bardziej atrakcyjnych ofertach zatrudnienia. Poszukiwani są reprezentanci niemal wszystkich profesji. Mowa nie tylko o wykwalifikowanych pracownikach jak operatorzy maszyn, automatycy czy operatorzy wózków. Rąk do pracy brakuje także tam, gdzie czynności produkcyjne są proste i nie wymagają specjalnych kwalifikacji lub można ich w prosty sposób nauczyć. Rośnie nie tylko wynagrodzenie, ale także różnorodność dodatkowych benefitów. Dzisiaj darmowy transport czy posiłki to już nic nadzwyczajnego, pracodawcy prześcigają się w kreatywnym poszukiwaniu dodatkowych bodźców dla pracowników. Wiążą też z nimi znacznie dłuższe plany niż jeszcze kilka lat temu.

Dla pracodawców lojalność idąca z jakością jest niemal bezcenna, dlatego zyskuje też stały pracownik, z długoletnim stażem. Z drugiej strony obecna sytuacja na rynku pracy wiąże się dla firm z ogromnym wyzwaniem, związanym między innymi z rosnącymi kosztami biznesu. Sama automatyzacja procesów i zasoby zza wschodniej granicy już nie wystarczają. Firmy inwestują w pracowników z Polski a jednocześnie starają się zachować elastyczność. Wciąż bowiem nasza gospodarka w znacznym stopniu uzależniona jest od nastrojów i kondycji rynków z Europy Zachodniej. Pracodawcy zadają sobie pytanie – co będzie, gdy kiedyś na rynku pojawi się krach? – dodaje Tomasz Walenczak.