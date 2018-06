Polecenie w umowie darowizny pozwoli uniknąć zapłaty podatku

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowe wyroki w kwestii podatku od spadków i darowizn.

W praktyce oznaczają one, iż przy odpowiednio określonym w darowiźnie poleceniu również osoby spoza grup korzystających ze zwolnienia będą mogły uniknąć zapłaty podatku.

Chodzi o art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

„ Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane.”

Sprawa, którą zajmował się sąd dotyczyła podatniczki, która na podstawie umowy otrzymała od swoich rodziców darowiznę pieniężną w celu nabycia określonej nieruchomości.

W umowie darowizny wskazano, że jej cześć obdarowana powinna przekazać osobie sprzedającej nieruchomość. Pozostałą zaś kwotę - swojemu mężowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację organom podatkowym i uznał, iż kwota przeznaczona na pokrycie ceny nieruchomości nie stanowi ciężaru darowizny.

„Nie sposób przyznać skarżącej racji, że wolą ustawodawcy było, aby każde polecenie darczyńcy w rozumieniu prawa cywilnego, o ile zostało ono wykonane zmniejszało podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Z treści analizowanego przepisu art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o PSD wynika, że polecenie zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn tylko wtedy, gdy obowiązek jego wykonania obciąża obdarowanego, co oznacza, że polecenie musi zostać dokonane kosztem majątku obdarowanej i umniejszyć wartość nabytych w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych” – podkreślał WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem, opierając się na wykładni językowej przedmiotowego przepisu.

Co to oznacza dla podatników? Przykładowo, jeżeli darczyńca wskaże w umowie, iż przekazaną przez niego darowiznę mamy przeznaczyć na zakup określonego samochodu czy mieszkania, a my to polecenie wykonamy, to nie zapłacimy podatku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644);

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK 1525/16, II FSK 1526/16.

