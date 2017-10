Zasiłek szkolny 2017/2018

Instytucja zasiłku szkolnego została uregulowana w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90e tej ustawy, zasiłek szkolny przyznany może zostać uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Pojęcia trudnej sytuacji materialnej nie należy utożsamiać z niskimi dochodami w rodzinie - takie rozumienie jest właściwe dla instytucji stypendium szkolnego, a w przypadku zasiłku szkolnego należy rozumieć to szerzej.Trudna sytuacja materialna, o której mowa w opisywanym przepisie może oznaczać problemy z płynnością finansową, które powstały na skutek zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym, które mogło spowodować trudną sytuację materialną mógł być np. pożar, powódź, włamanie, nagła choroba ucznia lub rodzica, śmierć jednego z rodziców, utrata pracy przez rodziców itd. To wyliczenie jedynie przykładowe - zaistnienie jednej z w/w sytuacji wcale nie musi oznaczać, że zasiłek zostanie przyznany na pewno. Przyznanie zasiłku zależy od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Do domu zamożnych Kowalskich włamano się i ukradziono bardzo cenną biżuterię.Takie zdarzenie raczej nie będzie powodem do przyznania zasiłku szkolnego ponieważ nie ma to wpływu na proces edukacyjny ucznia i związane z nim koszty - uczeń może dalej bez przeszkód uczyć się.

Niezbyt zamożnym Wójcikom skradziono samochód, którym ojciec (główny żywiciel rodziny) dojeżdżał codziennie do pracy ponad 50 km. Wójcikowie muszą przeznaczyć teraz wszystkie środki na nowy samochód ponieważ ojciec straci pracę. W takie sytuacji istnieją przesłanki by przyznać Wójcikom zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny należałoby przyznać także w razie gdyby ojciec stracił pracę.

Dwie formy zasiłku

Zasiłek szkolny może zostać udzielony pod dwoma postaciami:

świadczenie pieniężne;

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

Świadczenie pieniężne jest przeznaczane na wydatki związane z procesem edukacji.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany raz lub kilka razy do roku - to czy zostanie przyznany zawsze zależy od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Wysokość zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. W okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny na wskazane dziecko wynosi 124 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego pozostanie niezmieniona - będzie to dalej 124 zł.

Od dnia 1 listopada 2016. zasiłek szkolny nie może przekroczyć 620 zł (124 zł x 5 = 620 zł).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, które uzasadnia jego przyznanie - przekroczenie tego terminu sprawia, że możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny wygasa.

Zasiłek szkolny jest wypłacany niezależnie od stypendium szkolnego, co w praktyce oznacza, że jest możliwe otrzymanie jednocześnie zasiłku szkolnego i stypendium.

